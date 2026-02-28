ICONSPORT_283252_0001
Stade Vélodrome

OM-OL, il n’y a pas pire en France

OL28 févr. , 20:00
parEric Bethsy
1
Lors du choc face à l’Olympique de Marseille dimanche soir, l’Olympique Lyonnais se rendra au Vélodrome sans ses supporters. Les fans rhodaniens sont interdits de déplacement dans la cité phocéenne, la rencontre étant considérée à l’échelle maximale de risques par les autorités.
La mesure était prévisible. A l’occasion de l’Olympico dimanche soir, les supporters de Lyon seront interdits de déplacement à Marseille. La préfecture des Bouches-du-Rhône et le ministère de l'Intérieur n’ont pas tardé à communiquer la décision. Dès le 9 février dernier, l’arrêté était publié et ne concernait pas seulement l’accès au Vélodrome. Le texte empêche aussi les fans des Gones de circuler et de stationner dans le centre-ville de Marseille de dimanche à lundi matin.

OM-OL : Lyon gagne le premier Olympico du week-endOM-OL : Lyon gagne le premier Olympico du week-end
« L'antagonisme entre les supporters de ces deux équipes a provoqué par le passé de graves troubles à l'ordre public », a expliqué la préfecture avant d’annoncer la mise en place d’un « dispositif d’ampleur » autour de cette rencontre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le ministère de l’Intérieur interdisait également ce mercredi « le déplacement individuel ou collectif » des fans lyonnais en raison « des relations entre supporters (...) empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années ». Preuve que les autorités craignent particulièrement ce dernier rendez-vous de la 24e journée de Ligue 1.
Selon les informations de L’Equipe, le match a même été classé au niveau 5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH), ce qui représente l’échelle maximale de risques. Nos confrères relayent tout de même la confiance des autorités qui s’attendent à voir les Lyonnais respecter les interdictions. Les amoureux de l’OL ont effectivement salué leurs joueurs avant leur départ. Au centre d’entraînement, le groupe Lyon 1950 a déployé une banderole d’encouragement cette semaine. « Avec vous à la guerre, continuez à nous rendre fiers ! », ont pu lire les hommes de Paulo Fonseca, prêts à en découdre seuls au Vélodrome.
1
Derniers commentaires

Le Havre - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Sûr que si la main avait été d’un défenseur du Pgégé, tout le monde aurait demandé le péno 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Havre - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Et Cheval va vraiment avoir du mal à retrouver sa place… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Havre - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Allez PANAME pour un pas de plus vers le titre 😊👍💪💪

L’OL peut déjà plomber le mercato de l’OM

Le déficit c'est 2025, soir fin de saison 2024/2025, soit juin 2025. Le mercato de Janvier c'est sur le budjet 2025/2026. Tais toi tu raconte conneries sur conneries, on te le dis tous les jours!!! Tu peux pas te poser 2mn et réfléchier au fait que tout le monde te contredis sur a peut près tous tes messages... Pose toi des questions bordel au lieu de poster n'importe quoi en permanence!!!

PSG-Nantes : Grégory Schneider pète les plombs

Ouiii ouin de quoi ? Je m’en tape que votre match était été reporté par contre si c’est valable pour vous ça doit l’être pour tous 🤪🤪🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

