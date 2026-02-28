OM-OL, il n’y a pas pire en France

Lors du choc face à l’Olympique de Marseille dimanche soir, l’Olympique Lyonnais se rendra au Vélodrome sans ses supporters. Les fans rhodaniens sont interdits de déplacement dans la cité phocéenne, la rencontre étant considérée à l’échelle maximale de risques par les autorités.

La mesure était prévisible. A l’occasion de l’Olympico dimanche soir, les supporters de Lyon seront interdits de déplacement à Marseille. La préfecture des Bouches-du-Rhône et le ministère de l'Intérieur n’ont pas tardé à communiquer la décision. Dès le 9 février dernier, l’arrêté était publié et ne concernait pas seulement l’accès au Vélodrome. Le texte empêche aussi les fans des Gones de circuler et de stationner dans le centre-ville de Marseille de dimanche à lundi matin.

L'antagonisme entre les supporters de ces deux équipes a provoqué par le passé de graves troubles à l'ordre public », a expliqué la préfecture avant d’annoncer la mise en place d’un « dispositif d’ampleur » autour de cette rencontre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le ministère de l’Intérieur interdisait également ce mercredi « le déplacement individuel ou collectif » des fans lyonnais en raison « des relations entre supporters (...) empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années ». Preuve que les autorités craignent particulièrement ce dernier rendez-vous de la 24e journée de », a expliqué la préfecture avant d’annoncer la mise en place d’un «» autour de cette rencontre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le ministère de l’Intérieur interdisait également ce mercredi «» des fans lyonnais en raison «». Preuve que les autorités craignent particulièrement ce dernier rendez-vous de la 24e journée de Ligue 1

Selon les informations de L’Equipe, le match a même été classé au niveau 5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH), ce qui représente l’échelle maximale de risques. Nos confrères relayent tout de même la confiance des autorités qui s’attendent à voir les Lyonnais respecter les interdictions. Les amoureux de l’OL ont effectivement salué leurs joueurs avant leur départ. Au centre d’entraînement, le groupe Lyon 1950 a déployé une banderole d’encouragement cette semaine. « Avec vous à la guerre, continuez à nous rendre fiers ! », ont pu lire les hommes de Paulo Fonseca, prêts à en découdre seuls au Vélodrome.