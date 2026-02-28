PSG : Vitinha rêve du Real, Al-Khelaïfi fait une promesse

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, Vitinha ne serait pas mécontent de rejoindre les Merengue. Bien au contraire. Mais sous les ordres du président Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a toujours pas digéré le départ de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, le milieu portugais peut oublier cette hypothèse.

Rationnellement, je n’y pense pas ! Émotionnellement, oui, j’y pense à 100 % », a reconnu le Portugais auprès du média média Canal11. A priori, ces éventuelles retrouvailles n’auraient lieu qu’en fin de carrière. Le Parisien suit une trajectoire actuellement incompatible avec les ambitions de son club formateur. Vitinha a fait une confidence sur son avenir. Quatre ans après son départ, le milieu du Paris Saint-Germain ne peut s’empêcher d’imaginer un retour au FC Porto. «», a reconnu le Portugais auprès du média média Canal11. A priori, ces éventuelles retrouvailles n’auraient lieu qu’en fin de carrière. Le Parisien suit une trajectoire actuellement incompatible avec les ambitions de son club formateur.

Si Vitinha devait quitter le champion d’Europe, ce serait pour un club du calibre du Real Madrid. La Maison Blanche s’intéresse effectivement au milieu de 26 ans. Un intérêt réciproque si l’on en croit le compte X The Touchline | T. La source reste néanmoins pessimiste au sujet d’un transfert de Vitinha chez les Merengue. Sans surprise, on apprend que Nasser Al-Khelaïfi représente un sérieux obstacle. Depuis le départ libre du Français Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2024, le président du Paris Saint-Germain considère le club madrilène comme un rival.

Il n’est pas question pour lui de renforcer à nouveau le cador espagnol. A ses yeux, laisser un Parisien filer chez le géant de Liga représenterait un coup dur à la fois sportif et symbolique. Autant dire que Vitinha peut oublier l’hypothèse d’un transfert au Real Madrid. D’autant que l’international portugais, contrairement à Kylian Mbappé, n’a pas l’intention de partir au clash en vue d’un départ libre. L’année dernière, le cadre de Luis Enrique avait prolongé son contrat jusqu’en 2029. De quoi rassurer Nasser Al-Khelaïfi.