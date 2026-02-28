Pau - ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)

L’OL peut déjà plomber le mercato de l’OM

Le déficit c'est 2025, soir fin de saison 2024/2025, soit juin 2025. Le mercato de Janvier c'est sur le budjet 2025/2026. Tais toi tu raconte conneries sur conneries, on te le dis tous les jours!!! Tu peux pas te poser 2mn et réfléchier au fait que tout le monde te contredis sur a peut près tous tes messages... Pose toi des questions bordel au lieu de poster n'importe quoi en permanence!!!