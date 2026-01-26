ICONSPORT_282264_0204
Roberto de Zerbi

OM : De Zerbi victime de la France, ça fait scandale

OM26 janv. , 10:30
parHadrien Rivayrand
L'OM a pris le meilleur sur le RC Lens ce samedi en Ligue 1. Un succès qui a de quoi ravir Roberto De Zerbi, même si l’entraîneur italien se dit très mécontent du traitement dont il estime faire l’objet en France depuis son arrivée.
Roberto De Zerbi et ses hommes ont livré une belle prestation ce samedi soir au Vélodrome lors de son choc de Ligue 1 face au RC Lens. L’OM se devait de s’imposer face aux Sang et Or afin de se rapprocher de leurs adversaires du soir au classement. Si tout n’a pas été parfait côté phocéen, l’état d’esprit affiché par le groupe était au rendez-vous.
L’entraîneur marseillais est parvenu à remobiliser ses troupes après la lourde désillusion vécue quelques jours plus tôt en Ligue des champions face à Liverpool. Mais malgré cette victoire, l’Italien n’a pas caché son incompréhension face aux critiques dont il fait l’objet. En conférence de presse d’après-match, il a notamment déclaré : « Si j’avais un passeport français, les critiques seraient différentes ». Des propos qui n’ont pas manqué d’agacer David Gluzman.

De Zerbi l'agace plus qu'autre chose 

Sur son compte X, le consultant a en effet réagi avec véhémence aux propos de De Zerbi, qu’il juge totalement à côté de la plaque concernant son cas :
« Les critiques ne font que confirmer ce qu’il a lui-même pointé il y a trois jours : l’inconstance de cet OM. Argument éculé qui méconnaît l’histoire du championnat, où Ranieri, Bielsa (également critiqué), Vahid, Carlo, Jorge ont tous laissé une immense trace.
La vérité, c’est que De Zerbi se nourrit de ce genre de confrontation pour avancer, et que beaucoup, trop contents, lui emboîtent le pas. Des critiques ? Oui. Des critiques injustes ? Aussi. Que lui, qui vient d’un pays où chaque geste est disséqué, s’en offusque réellement ? Mouais. »

À l’image de Luis Enrique, Roberto De Zerbi peine à accepter certaines critiques à son sujet. Malgré tout, l’ancien de Brighton compte tout donner jusqu’à la fin de saison avec son OM, avant de probablement faire le point sur son aventure, lui dont le contrat à Marseille court jusqu’en juin 2027.
