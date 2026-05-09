OM : Greenwood à Tottenham, De Zerbi lance l’assaut

Pointé du doigt pour son comportement, Mason Greenwood agace de plus en plus à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen ne devrait pas s’opposer à son départ cet été. Une bonne nouvelle pour l’ancien coach marseillais Roberto De Zerbi qui aimerait le récupérer à Tottenham.

Les statistiques ne font pas tout. Mason Greenwood a beau porter l’Olympique de Marseille avec ses 25 buts cette saison toutes compétitions confondues, il n’empêche que son comportement ne passe plus. Les privilèges un temps accordés à l’Anglais ne sont plus valables et ce n’est sûrement pas un hasard si tant d’informations négatives fuitent à son sujet depuis quelques semaines. On a notamment appris que son manque d’implication à l’entraînement commençait sérieusement à agacer Habib Beye.

Lire aussi Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

Cette semaine, l’entraîneur marseillais a arrêté une séance en constatant que son ailier ne respectait pas les consignes données. Cela vaut aussi en dehors des terrains puisque Mason Greenwood zappe ses cours de français, lui qui avait également boycotté une opération marketing du club, un épisode à l’origine des tensions avec le directeur du football Medhi Benatia. Pointé du doigt par le staff, la direction et même ses coéquipiers qui le trouvent trop égoïste, l’ancien joueur de Manchester United ressemble de plus en plus à un indésirable. Il ne serait pas étonnant que l’Olympique de Marseille lui ouvre la porte cet été.

De l’autre côté de la Manche, cette hypothèse ne déplairait pas à Roberto De Zerbi. L’ex-coach marseillais, désormais installé sur le banc de Tottenham, serait ravi de récupérer Mason Greenwood si les Spurs parviennent à se maintenir en Premier League. Le journaliste Nicolo Schira ajoute que l’Italien entretient de bonnes relations avec l’ailier ambidextre. Reste à savoir si Tottenham et ses supporters accepteront l’arrivée du joueur banni depuis son affaire judiciaire. Rien n’est moins sûr étant donné que Roberto De Zerbi a lui-même été critiqué pour avoir défendu son ancien joueur.