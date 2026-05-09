OM : Greenwood à Tottenham, De Zerbi lance l’assaut

Tu veux quoi ?? Que des suceurs de l'omdr sur ce site ?? Y'en a de moins en moins t'as pas remarqué ?? La faute à qui, à quoi à ton avis ?
Non
La question est … est-ce que ça suffira ? 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Bah non , c’est juste qu’aucun club rosbif ne veut, pour le moment, prendre le risque d’avoir son troupeau chahuté à chaque match … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Non mais eux, ils gagnent jamais aucun trophée de toute façon 😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Mason #Greenwood could leave #OlympiqueMarseille in the summer transfer window. Roberto #DeZerbi loves him and has a great relationship with the forward. So #Tottenham could make a move to try to sign him, if #THFC stay in Premier League. #transfers