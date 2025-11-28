ICONSPORT_275433_0023 (1)

OM : De Zerbi fait une annonce sur Nayef Aguerd

OM28 nov. , 13:35
parCorentin Facy
Absent depuis la dernière trêve internationale en raison d’une pubalgie, Nayef Aguerd va effectuer son retour lors du match contre Toulouse samedi, a confirmé Roberto De Zerbi en conférence de presse.
Excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Privé de Nayef Aguerd, d’Amir Murillo et de Facundo Medina lors des matchs contre Nice et Newcastle, Roberto De Zerbi va récupérer l’international marocain. Victime d’une pubalgie, l’ancien joueur de West Ham va effectuer son retour dans le groupe pour la réception de Toulouse samedi soir. Une annonce de Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.
N. Aguerd

N. Aguerd

MoroccoMaroc Âge 29 Défenseur

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« Aguerd devrait revenir et c'est tout mais c'est déjà une grande nouvelle. J'ai dit au staff de garder un oeil sur les joueurs qui jouent beaucoup » s’est félicité Roberto De Zerbi, très satisfait de pouvoir compter sur l’international marocain face aux Violets. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur italien, qui dispose également de Benjamin Pavard et de Leonardo Balerdi, excellents contre Nice et Newcastle, à ce poste. En plus de l'Anglais CJ Egan-Riley, peu utilisé depuis son arrivée à Marseille l'été dernier en provenance de Burnley.
0
