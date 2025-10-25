OM : De Zerbi dévoile son groupe contre Lens

Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient

Aubam partira à la Can durant un petit mois, le temps de jouer ses 3 matchs de poules et de revenir. Mais durant ce laps de temps on n'aura que Vaz comme numéro 9, n'étant pas du tout convaincu par greenwood en attaquant axial. Ça fera quand-même juste. Je préférerais vendre Maupay qq part et prendre un 9 en prêt, histoire de tenir 3-4 matchs, plutôt que d'acheter un gonze dont on n'arrivera pas à se défaire cet été.