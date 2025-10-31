ICONSPORT_233972_0008
Longoria De Zerbi

OM : De Zerbi demande à Longoria de se calmer

OM31 oct. , 16:40
parEric Bethsy
0
Pour expliquer la contre-performance face à Angers (2-2) mercredi, Roberto De Zerbi a mis l’accent sur le manque d’expérience de ses joueurs. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a donc demandé de la stabilité à son président Pablo Longoria, réputé pour ses mercatos agités.
Roberto De Zerbi a fait son diagnostic. Après trois matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, dont le nul concédé face à Angers mercredi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas accablé ses joueurs. L’Italien ne perçoit pas un manque d’implication ni un relâchement de ses hommes qui avaient la possibilité de reprendre la tête de la Ligue 1 en cas de succès contre le SCO.
« Non, non je ne pense pas, a défendu le technicien en conférence de presse. Je défends toujours mes joueurs devant les gens et je peux leur parler en aparté. Je ne pense pas qu'ils se sentent déjà arrivés ou qu'il y ait un relâchement. Ils sont jeunes. En gagnant contre Angers on aurait été leaders et je pense qu'il y a eu une baisse de régime. C'est peut-être mon erreur de ne pas avoir fait assez de rotations avant. » La fatigue physique ou mentale serait donc à l’origine de cette opportunité manquée en championnat.

De Zerbi veut de la stabilité

C’est du moins l’avis de Roberto De Zerbi qui aimerait s’appuyer sur des joueurs habitués à enchaîner plusieurs matchs par semaine. « Certains joueurs n'ont pas l'habitude de jouer tous les trois jours. Les clubs où c'est le cas, les joueurs ont l'habitude de le faire. Si on joue trois, quatre ou cinq Ligues des Champions d'affilée avec les mêmes joueurs, peut-être qu'ils auront l'habitude de jouer tous les trois jours », a expliqué l’ancien manager de Brighton, qui appelle ainsi Pablo Longoria à ne pas chambouler l’effectif chaque cet été. Mais on le sait, la stabilité n’est pas le point fort du président marseillais.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275433_0014
OM

OM : Mauvaise nouvelle pour Bilal Nadir

ICONSPORT_275427_0032
OL

Le Real généreux avec l'OL, Michele Kang croise les doigts

ICONSPORT_275432_0453
Auxerre

AJA : Clash en interne, c’est la crise à Auxerre

Fil Info

17:00
OM : Mauvaise nouvelle pour Bilal Nadir
17:00
Le Real généreux avec l'OL, Michele Kang croise les doigts
16:20
AJA : Clash en interne, c’est la crise à Auxerre
16:00
Rayan au PSG pour 40 ME, la trouvaille du mercato
15:30
Ngolo Kanté à Paris en janvier, c'est du sérieux
15:00
Trop arrogant, l’OL s’est pris pour le PSG
14:50
OM : Vive inquiétude autour d'Hamed Traoré
14:30
Blessures inévitables, Doué paye son transfert au PSG

Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Europe......respectez vous un peu 🤣

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Que de rage mon pauvre 😐

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ca amuse la galerie quelques mois et vend un peu le championnat c'est pas plus mal 🤭

PSG : Khvicha Kvaratskhelia salement accusé par L’Equipe

Ou comment se contredire. S'il tire la langue c'est bien qu'il ne peut pas être à fond à chaque match !

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Dans ce texte tout avoir avec les parichiens puisque les performances des autres équipes sont jugées en fonction de celles du qsg

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading