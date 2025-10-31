OM : De Zerbi demande à Longoria de se calmer

Pour expliquer la contre-performance face à Angers (2-2) mercredi, Roberto De Zerbi a mis l’accent sur le manque d’expérience de ses joueurs. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a donc demandé de la stabilité à son président Pablo Longoria, réputé pour ses mercatos agités.

Roberto De Zerbi a fait son diagnostic. Après trois matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, dont le nul concédé face à Angers mercredi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas accablé ses joueurs. L’Italien ne perçoit pas un manque d’implication ni un relâchement de ses hommes qui avaient la possibilité de reprendre la tête de la Ligue 1 en cas de succès contre le SCO.

« Non, non je ne pense pas, a défendu le technicien en conférence de presse. Je défends toujours mes joueurs devant les gens et je peux leur parler en aparté. Je ne pense pas qu'ils se sentent déjà arrivés ou qu'il y ait un relâchement. Ils sont jeunes. En gagnant contre Angers on aurait été leaders et je pense qu'il y a eu une baisse de régime. C'est peut-être mon erreur de ne pas avoir fait assez de rotations avant. » La fatigue physique ou mentale serait donc à l’origine de cette opportunité manquée en championnat.

De Zerbi veut de la stabilité

C’est du moins l’avis de Roberto De Zerbi qui aimerait s’appuyer sur des joueurs habitués à enchaîner plusieurs matchs par semaine. « Certains joueurs n'ont pas l'habitude de jouer tous les trois jours. Les clubs où c'est le cas, les joueurs ont l'habitude de le faire. Si on joue trois, quatre ou cinq Ligues des Champions d'affilée avec les mêmes joueurs, peut-être qu'ils auront l'habitude de jouer tous les trois jours », a expliqué l’ancien manager de Brighton, qui appelle ainsi Pablo Longoria à ne pas chambouler l’effectif chaque cet été. Mais on le sait, la stabilité n’est pas le point fort du président marseillais.