OM : De Zerbi avoue une boulette qui coûte très cher

OM23 janv. , 19:00
parGuillaume Conte
L'OM récupère un défenseur avec Nayef Aguerd, mais a perdu un pion important cette semaine avec la blessure d'Emerson. Roberto De Zerbi avoue son erreur.
Si Roberto De Zerbi n’a pas compris pourquoi Geronimo Rulli avait décidé de ne pas placer des joueurs au pied du mur sur le premier but de Liverpool, l’entraineur de l’OM a bien conscience que la différence avec les Reds était palpable sur le terrain. Marseille n’a jamais réussi à inquiéter la formation de Premier League, tandis que la défense olympienne a subi les assauts de Liverpool avec trop de difficultés.

Emerson va beaucoup manquer à l'OM

L’absence d’Emerson a aussi fait mal, l’Italo-Brésilien étant non seulement capable de défendre efficacement, mais aussi de faire valoir son expérience et sa qualité technique pour garder le ballon dans les moments chauds. Malheureusement, très utilisé dès la reprise, l’ancien de Chelsea s’est blessé à la cuisse avant le match de Ligue des Champions.
En conférence de presse, Roberto De Zerbi a avoué que cette blessure était totalement de sa faute puisqu’il n’avait pas pris en compte les signaux d’alerte et sa fatigue. « Il sera absent pendant quelques semaines. C'est un coup dur parce qu'il peut jouer à tous les postes. C'est aussi une erreur de ma part parce qu'il avait montré de la fatigue sur les derniers matchs et j'aurais peut-être pu mieux le gérer d'un point de vue physique », a livré l’entraineur de l’OM.
En effet, le joueur de 31 ans a enchainé les matchs, ne manquant aucune rencontre de Ligue 1 depuis sa signature, et disputant même les deux rencontres de Coupe de France face à Bourg-Péronnas et Bayeux malgré les différences de niveau. Faute avouée pour « RDZ » mais grosse conséquence pour l’OM, qui peut utiliser Medina ou Murillo à ce poste, même s’ils ne sont pas aussi efficace qu’Emerson.
Derniers commentaires

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Baracacolac, il est carrément plus inquiétant que Cheval, pfiou… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Sur feuille de match il y a juste 7 remplaçants dont 2 gardiens … le Pgégé torpille la FarmersLigue … 🥳🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Derrière c'est open bar

Le Barça vire Dro, le PSG a peur

Paris fait les choses dans l'ordre. Le Barca l'a amer alors ils mettent des batons dans les roues.C'est leur mentalité

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Au moins. On devrait voir si Cheval est capable de faire gagner un match… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

