OM : De Zerbi avoue une boulette qui coûte très cher

L'OM récupère un défenseur avec Nayef Aguerd, mais a perdu un pion important cette semaine avec la blessure d'Emerson. Roberto De Zerbi avoue son erreur.

Si Roberto De Zerbi n’a pas compris pourquoi Geronimo Rulli avait décidé de ne pas placer des joueurs au pied du mur sur le premier but de Liverpool, l’entraineur de l’OM a bien conscience que la différence avec les Reds était palpable sur le terrain. Marseille n’a jamais réussi à inquiéter la formation de Premier League, tandis que la défense olympienne a subi les assauts de Liverpool avec trop de difficultés.

Emerson va beaucoup manquer à l'OM

L’absence d’Emerson a aussi fait mal, l’Italo-Brésilien étant non seulement capable de défendre efficacement, mais aussi de faire valoir son expérience et sa qualité technique pour garder le ballon dans les moments chauds. Malheureusement, très utilisé dès la reprise, l’ancien de Chelsea s’est blessé à la cuisse avant le match de Ligue des Champions.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a avoué que cette blessure était totalement de sa faute puisqu’il n’avait pas pris en compte les signaux d’alerte et sa fatigue. « Il sera absent pendant quelques semaines. C'est un coup dur parce qu'il peut jouer à tous les postes. C'est aussi une erreur de ma part parce qu'il avait montré de la fatigue sur les derniers matchs et j'aurais peut-être pu mieux le gérer d'un point de vue physique », a livré l’entraineur de l’OM.