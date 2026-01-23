OM : De Zerbi avoue une boulette qui coûte très cher

Baracacolac, il est carrément plus inquiétant que Cheval, pfiou… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Sur feuille de match il y a juste 7 remplaçants dont 2 gardiens … le Pgégé torpille la FarmersLigue … 🥳🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Derrière c'est open bar
Paris fait les choses dans l'ordre. Le Barca l'a amer alors ils mettent des batons dans les roues.C'est leur mentalité
Au moins. On devrait voir si Cheval est capable de faire gagner un match… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🚨RDZ : "La perte d'Emerson ? Ca m'a attristé. C'est une erreur de ma part. Il a montré des signes de fatigue mais je l'ai quand même fait jouer. Emerson peut jouer à tous les postes."