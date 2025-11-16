OM : De Zerbi a recadré Aubameyang

De retour à l'OM lors du dernier mercato, Pierre-Emerick Aubamyeng a été obligé par Roberto De Zerbi à revoir son style de jeu. Finalement, l'attaquant gabonais n'y voit que du positif.

Contacté par l' Olympique de Marseille , qui souhaitait le faire revenir d'Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubamyeyang n'a pas hésité longtemps avant de dire oui. Agé de 36 ans, le légendaire attaquant sait que l'OM pouvait de nouveau lui proposer un challenge excitant, notamment avec la Ligue des champions. Cependant, si Aubameyang apporte toujours autant à l'attaque phocéenne, il est clair qu'il n'est plus le tueur au sang froid qu'il était face aux gardiens de but. Cependant, pour Roberto De Zerbi, qui a poussé pour le come-back de PAM, cele n'est pas un problème. L'entraîneur italien de l'OM a rapidement fait savoir à l'international gabonais qu'il comptait sur lui dans un autre rôle et qu'il devait comprendre que c'était dans l'intérêt du club. Désormais, Pierre-Emerick Aubameyang doit se replier défensivement, et il l'a bien compris.

De Zerbi a découvert un nouvel Aubameyang

Proche du clan Aubameyang et ancien sélectionneur du Gabon, Patrick Neveu s'est confié dans les colonnes de La Provence, et il admet être étonné par la capacité de l'attaquant marseillais à s'adapter à ce nouveau rôle exigé par Roberto De Zerbi. « C'est étonnant, parce qu'il n'adopte plus le style et le comportement qui ont forgé, à Dortmund et Arsenal, l'un des plus grands attaquant du XXIe siècle. Pierre-Eme­rick a toujours été obnubilé par le but, il vivait pour marquer. Même en le connaissant bien, je ne l'imaginais pas capable de faire ces choses, être aussi à l'aise dos au but, dans les déviations, être le re­lais dans un une-deux. Roberto De Zerbi a été ferme avec lui. Il lui a demandé de dézoner beaucoup plus, d'être mobile sur le front de l'attaque. Sans ces changements, il n'aurait pas pu exister de la sorte à ce niveau, à cet âge », avoue l'ancien sélectionneur, qui connaît particulièrement bien Pierre-Emerick Aubameyang. Cette saison, l'attaquant de l'OM a tout de même marqué 5 buts et signé 6 passes décisives toutes compétitions confondues.