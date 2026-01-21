ICONSPORT_275692_0084

OM : Corinne Diacre menace de claquer la porte

OM21 janv. , 16:00
parCorentin Facy
Insatisfaite du mercato olympien et fragilisée par les mauvais résultats de l’équipe, Corinne Diacre pourrait déjà quitter l’OM.
Le 6 octobre dernier, l’Olympique de Marseille annonçait un grand nom à la tête de son équipe féminine Les Marseillaises. En effet, Pablo Longoria a convaincu Corinne Diacre, ancienne sélectionneuse de l’équipe de France, de prendre en mains l’équipe olympienne, de retour en première division. La saison ne se passe toutefois pas sous les meilleurs auspices. Les Marseillaises ne sont que 9es sur 12, un classement honorable mais bien loin des aspirations de l’OM même si l’objectif principal est le maintien pour cette première saison de retour en D1 Arkema.
Corinne Diacre vise bien plus haut et exige d’ailleurs des renforts lors de ce mercato hivernal pour obtenir de meilleurs résultats. Même si Marie-Morganne Sieber et Mary Álvarez viennent de faire leur arrivée, cela ne suffit à priori pas pour Corinne Diacre selon le journaliste Adrien Pittore. Notre confrère révèle qu’un départ de l’ex-coache des Bleus n’est pas à exclure. « Corinne Diacre pourrait abandonner son poste à la tête de l'équipe féminine de l'OM. Alors que la gardienne Marie-Morganne Sieber et la défenseure Mary Álvarez ont fait leur arrivée, l'entraîneure a "mis la pression sur la direction" pour des recrues à toutes les lignes » révèle sur X l’ancien journaliste de La Provence avant de poursuivre.

Un mercato décisif pour l'avenir de Diacre

« Notamment en attaque. Le mercato hivernal pourrait décider de son avenir alors que le contrat de Diacre ne porte que jusqu'à la fin de la saison. D'autant qu'elle n'a pas tant de moyen de pression, hormis jouer son poste » conclu-t-il. Un départ de Corinne Diacre moins de six mois après son arrivée et alors que l’OM n’est même pas relégable serait étonnant. Nul doute que les dirigeants olympiens tenteront d’éviter ce scénario même si le board phocéen n’a pas l’intention de se faire totalement dicter le timing de son mercato par la coache des Marseillaises.
