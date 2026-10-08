OM : CJ Egan-Rilley incertain à son tour

La cascade de blessures ne s’arrête pas pour l’Olympique de Marseille, même pour des joueurs qui n’ont pas été sollicités pendant la trêve internationale.

Depuis plusieurs jours, CJ Egan-Riley se plaint de la cheville et il n’a pas pu prendre place dans le match amical du week-end dernier contre Montpellier. Le défenseur central anglais va certainement devoir serrer les dents, mais il n’est pas à 100 % précise La Provence ce jeudi. Une mauvaise nouvelle de plus pour Bruno Genesio, qui n’a pas beaucoup de choix en défense centrale, surtout que Nayef Aguerd n’est pas considéré comme en pleine possession de ses moyens à l’heure actuelle. Il reste à savoir si cela permettra aux remplaçants Meité et Koum d’avoir du temps de jeu dès ce week-end de reprise à Troyes.