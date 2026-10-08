OM : CJ Egan-Rilley incertain à son tour

RIP. Pensées pour sa famille.
moi je suis persuadé qu il va le gagner....
"Que Marseille soit premier ou dernier, l'équipe adverse veut se les faire. L'OM reste l'OM et Troyes voudra se faire l'OM. " Vrai
En perdant des cadres " Kroos- Modric- Casemiro etc " ils ont perdu une âme , des relais et un jour cela se paie .
Je suis persuadé qu'il avait plus de crédit avant sa campagne d'auto promotion complètement débile.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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