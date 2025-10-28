ICONSPORT_259399_0042

OM : Cette journaliste de L'Equipe n'en peut plus des Marseillais

OM28 oct. , 22:30
parCorentin Facy
Journaliste pour La Chaîne L’Equipe et DAZN, Virginie Sainsily n'a jamais caché son amour pour l’Olympique Lyonnais. Ce qui lui vaut des messages parfois épicés, notamment de la part des supporters… de l’OM.
La rivalité entre les supporters de l’Olympique de Marseille et ceux de l’Olympique Lyonnais est sans doute l’une des plus intenses de notre championnat. Il faut dire que les deux clubs boxent dans la même catégorie depuis des années, ce qui n’est plus le cas de l’OL avec l’ASSE ni de l’OM avec du PSG. Cette rivalité de plus en plus forte, la journaliste Virginie Sainsily a eu l’occasion de la mesurer au cours des dernières années. Invité de Johan Djourou pour le podcast « Sous la surface » sur YouTube, la journaliste de la Chaîne L’Equipe et de DAZN a raconté à quel point les supporters de l’OM pouvaient être pénibles.
La faute à un tweet un peu chambreur de la journaliste il y a quelques années, dont notre consoeur a visiblement bien du mal à se détacher comme elle le raconte avec humour. « Parfois, je reçois des messages des Marseillais. Pourtant les Marseillais je vous kiffe, coeur sur vous, car je kiffe votre président Longoria que j’aime beaucoup. Mais les Marseillais, ils sont en guerre parce que je suis supportrice de l’Olympique Lyonnais. Moi je suis très taquine, comme dans la vraie vie, je charrie beaucoup » a d'abord lancé la journaliste avant de poursuivre.
Ils sont un peu virulents les Marseillais dans les DM 
- Virginie Sainsily
« Une fois j’avais tweeté et ils ne s’en remettent pas. Lyon avait gagné l’Olympico et j’avais mis ‘bonne nuit à tous ceux qui ont gagné l'Olympico ' et les Marseillais l’avaient tellement mal pris... Ils ne me lâchent plus avec ça. C’était il y a des années mais maintenant encore, s’ils gagnent l’Olympico, ils me ressortent le tweet. Tranquille, il y n’y a pas de soucis. Mais parfois, ils sont un peu virulents les Marseillais dans les DM » a lancé Virginie Sainsily dans le podcast animé par son collègue de DAZN, Johan Djourou. Une anecdote racontée sur le ton de la plaisanterie mais qui met aussi en avant les dangers des réseaux sociaux et les dérives que subissent de nombreuses personnalités publiques, en lien avec le football ou non.
