Le Bayern Munich nomme Dante à la tête des U23

Dante a disputé vendredi face à l’ASSE le dernier match de sa carrière. Un nouveau chapitre s’ouvre pour le Brésilien, qui vient d’être nommé entraîneur des U23 du Bayern Munich.

« Le Brésilien Dante prendra les rênes de l'équipe réserve du FC Bayern Munich après avoir mis un terme à sa carrière de joueur à l'OGC Nice. Âgé de 42 ans, il revient ainsi à Munich onze ans après avoir raccroché ses crampons et succède à Holger Seitz à la tête du club aux deux titres de champion. Ce poste à la tête des U23 du Bayern est son premier poste d’entraîneur » détaille le club bavarois sur son site officiel. Le champion d’Allemagne a confirmé ce mardi sur son site officiel la nomination de Dante à la tête de son équipe U23.détaille le club bavarois sur son site officiel.

« Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de relever ce défi au sein de mon ancien club, le FC Bayern, et je tiens à remercier la direction pour la confiance qu'elle m'accorde. De nombreux jeunes talents sont en formation au sein du centre de formation et feront leurs premiers pas dans le football professionnel amateur. Mon équipe d'entraîneurs et moi-même souhaitons les accompagner au mieux dans cette étape importante et les aider à se rapprocher de leur objectif : devenir footballeurs professionnels. Je suis impatient de travailler avec les joueurs, l'ensemble du staff et la direction » a de son côté expliqué Dante, qui démarre son après-carrière de footballeur professionnel dans un cadre idéal au sein de l’un des meilleurs clubs au monde.