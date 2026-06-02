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Le Bayern Munich nomme Dante à la tête des U23

Bundesliga02 juin , 10:24
parCorentin Facy
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Dante a disputé vendredi face à l’ASSE le dernier match de sa carrière. Un nouveau chapitre s’ouvre pour le Brésilien, qui vient d’être nommé entraîneur des U23 du Bayern Munich.
Le champion d’Allemagne a confirmé ce mardi sur son site officiel la nomination de Dante à la tête de son équipe U23. « Le Brésilien Dante prendra les rênes de l'équipe réserve du FC Bayern Munich après avoir mis un terme à sa carrière de joueur à l'OGC Nice. Âgé de 42 ans, il revient ainsi à Munich onze ans après avoir raccroché ses crampons et succède à Holger Seitz à la tête du club aux deux titres de champion. Ce poste à la tête des U23 du Bayern est son premier poste d’entraîneur » détaille le club bavarois sur son site officiel.
« Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de relever ce défi au sein de mon ancien club, le FC Bayern, et je tiens à remercier la direction pour la confiance qu'elle m'accorde. De nombreux jeunes talents sont en formation au sein du centre de formation et feront leurs premiers pas dans le football professionnel amateur. Mon équipe d'entraîneurs et moi-même souhaitons les accompagner au mieux dans cette étape importante et les aider à se rapprocher de leur objectif : devenir footballeurs professionnels. Je suis impatient de travailler avec les joueurs, l'ensemble du staff et la direction » a de son côté expliqué Dante, qui démarre son après-carrière de footballeur professionnel dans un cadre idéal au sein de l’un des meilleurs clubs au monde.
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Derniers commentaires

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.

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Pour des départs en juin ça élimine tous ceux qui sont au mondial les plus courtisés sont Afonso Moreira , Ainsley Maitland-Niles , Tanner Tessmann

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De quoi blablabla ?? Si c'est pour le titre quii est a chaque fois pourri, je suis d'accord, par contre si ce que dit MLJ, je ne suis pas d'accord avec tes bla bla bla. Ce qu'il dit est factuel, on sait que l'on doit vendre, et comme il le dit, hormis le PSG, ts les clubs. Donc bon tes bla bla bla, Je te fais mm cadeau de son intervention complete (pas que des morceaux choisis de foot01) https://www.youtube.com/watch?v=jRg72H9-XRo

Bruno Genesio arrive à l'OM !

Salut Gille, tu le dis toi meme plis haut, le LOSC est l une des equipe du big 5 a faire le plus de bénéfice

Gérard Lopez vend Bordeaux mais reste président !

ouais ton club de coeur va repartir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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