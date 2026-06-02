Le Bayern Munich nomme Dante à la tête des U23

Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.
Pour des départs en juin ça élimine tous ceux qui sont au mondial les plus courtisés sont Afonso Moreira , Ainsley Maitland-Niles , Tanner Tessmann
De quoi blablabla ?? Si c'est pour le titre quii est a chaque fois pourri, je suis d'accord, par contre si ce que dit MLJ, je ne suis pas d'accord avec tes bla bla bla. Ce qu'il dit est factuel, on sait que l'on doit vendre, et comme il le dit, hormis le PSG, ts les clubs. Donc bon tes bla bla bla, Je te fais mm cadeau de son intervention complete (pas que des morceaux choisis de foot01) https://www.youtube.com/watch?v=jRg72H9-XRo
Salut Gille, tu le dis toi meme plis haut, le LOSC est l une des equipe du big 5 a faire le plus de bénéfice
ouais ton club de coeur va repartir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Herzlich willkommen zurück in München! 👋 #Dante kehrt zum #FCBayern zurück und wird zur kommenden Saison Cheftrainer der #FCBAmateure. 🤝 👉 fcbayern.com/mzOTC