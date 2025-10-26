OM : Benatia lance un message clair à De Zerbi

L’OM a vécu une semaine difficile avec deux défaites à l’extérieur, face au Sporting en Ligue des Champions et à Lens en Ligue 1. Une semaine à l’issue de laquelle Medhi Benatia a interpellé Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille n’est pas en crise. Troisième de Ligue 1 après la défaite à Lens en attendant les matchs du dimanche, le club phocéen a tout de même vécu une sale semaine. Battue au Sporting Portugal en Ligue des Champions, l’équipe de Roberto De Zerbi s’est de nouveau inclinée, cette fois contre Lens en championnat. Deux défaites frustrantes car dans le contenu, l’OM n’a jamais été surclassé par ses adversaires. Mieux, lors de chaque première mi-temps, les coéquipiers de Mason Greenwood ont été dominants. C’est sur ce point que Medhi Benatia a voulu appuyer. En zone mixte après la défaite à Bollaert, le directeur sportif olympien a tenu à rassurer et à conforter son entraîneur plutôt que de l’accabler.

Un message rassurant et mobilisateur de la part du Marocain, bien conscient que l’OM a produit de belles prestations et que ces défaites n’ont rien à voir avec certaines de la saison dernière. « On a fait de belles choses cette semaine mais on sort avec deux défaites, c’est dur. Je pense qu’il faut regarder aussi le contenu. Pour ma part, je le regarde. C’est vrai que si tu perds ce genre de match en jouant comme ça, cela laisse présager des jours meilleurs. L’année dernière par moment, on avait des trous comme à Auxerre, à Reims, on a beaucoup parlé de ces défaites qui nous ont fait du mal » a d'abord lancé Medhi Benatia avant de poursuivre.

Benatia conforte De Zerbi

« Quand on perd comme à Lens, le sentiment est différent. Les 20 premières minutes, ce sont peut-être les 20 plus belles minutes que l’on a fait depuis que je suis au club. J’ai félicité le coach pour ça. La deuxième mi-temps, on a aussi des situations. A l’arrivée, on sort avec un manque de chance, un penalty sur leur première incursion dans la surface. Le csc de Pavard qui a été très malheureux cette semaine… Ce sont des choses qui arrivent. Moi, je suis très content du visage que l’on a montré. Dans le jeu, c’était vraiment bien » a conclu Medhi Benatia face aux journalistes. Pour l’homme fort de l’OM, l’idée était donc de conforter son entraîneur malgré les deux défaites frustrantes de la semaine. En espérant de meilleurs résultats lors des matchs à venir face à des adversaires plus abordables, Angers et Auxerre.