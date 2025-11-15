OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Le quotidien marseillais a mis un petit coup de griffe à l'actuel directeur du football de l'OM. Un édito qui fait grincer des dents du côté des supporters marseillais.

L' Olympique de Marseille étant dans une phase positive, il va sans dire qu'il n'est pas facile de critiquer, même légèrement, les dirigeants du club phocéen. Même les supporters qui voulaient virer Pablo Longoria, il y a deux ans, sont désormais convaincus que ce dernier est un génie. Et c'est la même chose pour Medhi Benatia arrivé l'an dernier à l'OM. Alors, quand Alexandre Jacquin, chef des sports de La Provence, s'en prend à l'actuel directeur du football de Marseille, cela devient un crime de lèse-majesté. Pourtant, le journaliste, dont le coeur bat pour l'OM, n'est pas bien méchant avec Medhi Benatia, estimant seulement que celui-ci avait une approche radicale des rapports humains.

Benatia ne laisse personne indifférent à Marseille

« Tout n'est pas noir ou blanc dans la vie, mais c'est désormais ainsi dans l'Olympique de Medhi (Benatia), comme à l'époque de José Anigo (...) S'ils n'ont pas du tout le même profil, ils ont en revanche une manière similaire d'appréhender les relations humaines. Avec eux, tout le monde est logé à la même enseigne. Que vous soyez entraîneurs, préparateurs, recruteurs, éducateurs, dirigeants, salariés, supporters, anciens joueurs, consultants ou journalistes, votre positionnement par rapport à leur méthode et leur stratégie sera décortiqué. Et vous pourrez très vite vous retrouver dans le camp des "opposants", pour avoir eu le toupet d'exprimer une opinion un tantinet différente de la leur. Crime de lèse-majesté », écrit Alexandre Jacquin. De quoi lui valoir des critiques virulentes.

Sur X, Mohamed Toubache-Ter, insider, prend fait et cause pour Medhi Benatia, quitte à tomber dans les travers soulignés par La Provence. « Ce Directeur du Football olympien ne se construit pas dans la complaisance avec la sphère médiatique… & c’est ce qui emmerde cette dernière. Ce Directeur du Football olympien sert Marseille quand d’autres se servent de cette dernière. Sa réussite dérange !! », écrit MTT. Du côté des influenceurs marseillais, qui ont forcément intérêt à ne pas trop se couper de l'OM, là encore, on pointe du doigt nos confrères marseillais. « À Marseille on n’est pas dupes… Toujours les mêmes profils visés, toujours les mêmes sous-textes. On ne dira rien, mais l’ambiance parle toute seule. L’OM avance, certains restent coincés dans leurs vieux réflexes. », écrit Marseille South. Le directeur du football de l'Olympique de Marseille fait l'unanimité dans les tribunes du Vélodrome et sur les réseaux sociaux, il peut donc tranquiellement continuer sa route.