ICONSPORT_275433_0026
Medhi Benatia

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

OM15 nov. , 12:40
parClaude Dautel
2
Le quotidien marseillais a mis un petit coup de griffe à l'actuel directeur du football de l'OM. Un édito qui fait grincer des dents du côté des supporters marseillais.
L'Olympique de Marseille étant dans une phase positive, il va sans dire qu'il n'est pas facile de critiquer, même légèrement, les dirigeants du club phocéen. Même les supporters qui voulaient virer Pablo Longoria, il y a deux ans, sont désormais convaincus que ce dernier est un génie. Et c'est la même chose pour Medhi Benatia arrivé l'an dernier à l'OM. Alors, quand Alexandre Jacquin, chef des sports de La Provence, s'en prend à l'actuel directeur du football de Marseille, cela devient un crime de lèse-majesté. Pourtant, le journaliste, dont le coeur bat pour l'OM, n'est pas bien méchant avec Medhi Benatia, estimant seulement que celui-ci avait une approche radicale des rapports humains. 

Benatia ne laisse personne indifférent à Marseille

« Tout n'est pas noir ou blanc dans la vie, mais c'est désormais ainsi dans l'Olympique de Medhi (Benatia), comme à l'époque de José Anigo (...) S'ils n'ont pas du tout le même profil, ils ont en revanche une manière similaire d'appréhender les relations humaines. Avec eux, tout le monde est logé à la même enseigne. Que vous soyez entraîneurs, préparateurs, recruteurs, éducateurs, dirigeants, salariés, supporters, anciens joueurs, consultants ou journalistes, votre positionnement par rapport à leur méthode et leur stratégie sera décortiqué. Et vous pourrez très vite vous retrouver dans le camp des "opposants", pour avoir eu le toupet d'exprimer une opinion un tantinet différente de la leur. Crime de lèse-majesté », écrit Alexandre Jacquin. De quoi lui valoir des critiques virulentes.
Sur X, Mohamed Toubache-Ter, insider, prend fait et cause pour Medhi Benatia, quitte à tomber dans les travers soulignés par La Provence. « Ce Directeur du Football olympien ne se construit pas dans la complaisance avec la sphère médiatique… & c’est ce qui emmerde cette dernière. Ce Directeur du Football olympien sert Marseille quand d’autres se servent de cette dernière. Sa réussite dérange !! », écrit MTT. Du côté des influenceurs marseillais, qui ont forcément intérêt à ne pas trop se couper de l'OM, là encore, on pointe du doigt nos confrères marseillais. « À Marseille on n’est pas dupes… Toujours les mêmes profils visés, toujours les mêmes sous-textes. On ne dira rien, mais l’ambiance parle toute seule. L’OM avance, certains restent coincés dans leurs vieux réflexes. », écrit Marseille South. Le directeur du football de l'Olympique de Marseille fait l'unanimité dans les tribunes du Vélodrome et sur les réseaux sociaux, il peut donc tranquiellement continuer sa route.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_276851_0020
Equipe de France

France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan

ICONSPORT_269165_0007
Equipe de France

France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé

coquelin retente sa chance pour signer a nantes iconsport 198309 0057 387481
FC Nantes

Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire

ICONSPORT_233945_0781 (1)
Equipe de France

France : Griezmann de retour, le peuple a parlé

Fil Info

15:10
France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan
15:00
France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé
14:30
Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire
14:00
France : Griezmann de retour, le peuple a parlé
13:40
« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne
13:20
OM : Pavard secoue le vestiaire
13:00
« Il est dégoulinant de haine » : Pierre Ménès balance dans le dossier Mbappé
12:20
OL : Après Endrick, Lyon vise un autre talent explosif !

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, tout s'accélère

J aurais preferer tomas araujo...le petit rodrigo mora et bouaddi

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

N'ayant pas de réel actualité ils ont besoin de faire le "buzz" souchon fait de même d'une autre façon ...

Mbappé trompe la France, ça tourne au scandale

Il n'est pas capitaine de l'EdF et sensé montrer l'exemple ? Le foot n'est pas un sport collectif ? Les autres joueurs sont heureux d'aller à Bakou alors qu'ils sont déjà qualifiés ? Bien sûr que Rothen a raison. Marre de voir ce type de comportement en EdF, tout comme le défilié de mode à l'arrivée à Clairefontaine. On verra si le problème est DD, bientôt, ou cette génération qui a du mal à se faire apprécier des français.

Upamecano au PSG, tout s'accélère

c'est un gagneur.Ce serait une bonne recrue . il est physique ce qui nous manque un peu

Le PSG contacte un attaquant à 75ME

ça serait une super recrue, c'est un très bon joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading