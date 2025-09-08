OM : Benatia a raté deux gros coups, les dossiers sortent

L'OM a vécu un mercato estival chargé. Les Phocéens voulaient avant tout se renforcer en vue de la Ligue des champions.

Medhi Benatia n'a pas chômé cet été lors du marché des transferts. Le directeur sportif marocain de l'Olympique de Marseille a permis à la formation phocéenne de se renforcer. Roberto De Zerbi a pas mal de matériel à disposition même si la future campagne de Ligue des champions s'annonce difficile au vu des adversaires de l' OM . Benatia n'a cependant pas eu que des succès lors du mercato. L'ancien du Bayern Munich avait notamment ciblé deux joueurs en particulier, qui ne sont finalement pas venus sur la Canebière.

Benatia rate deux coups au mercato

Selon les informations de Foot Mercato, l'OM avait en effet des vues sur Malcom (Al-Hilal) et Adam Aznou (Bayern Munich). L'ancien des Girondins de Bordeaux était vu comme une doublure parfaite à Mason Greenwood, lui qui connait bien les exigences de la Ligue 1. Quant au Marocain du Bayern, aujourd'hui parti à Everton, il était considéré comme un pari sur l'avenir. Finalement, les deals n'ont pas été possibles même si Marseille gardera sans doute un oeil attentif sur les deux joueurs. Toujours est-il que les Phocéens ont pu réaliser les emplettes souhaitées cet été.

Roberto De Zerbi devra rapidement faire prendre la mayonnaise, sous peine de continuer à se mettre en difficulté dans le sud de la France. Car la situation en Ligue 1 est loin d'être à la hauteur des attentes pour le moment. Pour rappel, l'Olympique de Marseille débutera la Ligue des champions par un déplacement très compliqué sur la pelouse du Real Madrid le 16 septembre prochain. Les joueurs phocéens devront être à la hauteur de l'évènement, surtout les derniers éléments arrivés lors du mercato (Benjamin Pavard, Nayef Aguerd), qui ont pas mal d'expérience du haut niveau à revendre.