OM : Balerdi viré du rôle de capitaine ?

OM10 sept. , 8:00
parClaude Dautel
Capitaine de l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi n'a pas été à la fête depuis le début de la saison. Le brassard de l'OM semble devenir un fardeau pour le défenseur argentin. 
Avec deux défaites en trois matchs, et déjà quatre buts encaissés, le bilan n'est pas extraordinaire pour l'équipe de Roberto De Zerbi, qui a fait preuve d'une incroyable fébrilité défensive. Même si l'OM s'est considérablement renforcé sur le plan défensif au mercato, avec notamment le coup d'éclat qu'a été la signature de Benjamin Pavard, c'est un joueur qui focalise toutes les critiques, Leonardo Balerdi. Pas de chance pour lui, il est également capitaine de l'Olympique de Marseille. Lors des trois rencontres disputées par la formation phocéenne, Balerdi a semblé d'une fébrilité extrême, y compris lors de la victoire face au Paris FC. Alors, au moment où la saison reprend après la trêve internationale, la question du capitanat revient à la Une du côté de Marseille, au point même que dans La Provence, Marc Libbra se demande si De Zerbi ne doit pas retirer le brassard au joueur argentin afin de lui retirer une pression qui paraît excessive.
« Peut-être que l’OM s’est trompé sur l’identité du capitaine »
- Marc Libbra, ancien joueur de l'OM et consultant
Interrogé sur les performances très moyennes, pour ne pas dire médiocres, de Leonardo Balerdi, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, désormais consultant TV, n'y va pas par quatre chemins. « L’OM en a fait son capitaine et son joueur emblématique, mais il a été en danger sur les trois premiers matchs. Peut-être qu’ils se sont trompés sur l’identité du capitaine et peut-être que Pierre-Emile Hojbjerg peut prendre le brassard. Peut-être aussi que le brassard surmotive Balerdi et l’amène à faire des erreurs. Mais ce n’est pas un peintre, il faut juste trouver le système qui lui convient le mieux », explique Marc Libbra concernant ce choix effectué par Roberto De Zerbi.
Du côté de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, il sera cependant difficile de faire marche arrière concernant le choix du capitaine maintenant que la saison est passée. A moins que Leonardo Balerdi décide de lui-même que finalement ce choix n'est finalement pas le meilleur et qu'un de ses coéquipiers supportera mieux cette énorme pression. 
L. Balerdi Rossa

L. Balerdi Rossa

ArgentinaArgentine Âge 26 Défenseur

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Loading