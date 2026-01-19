ICONSPORT_281658_0042
Roberto De Zerbi

OM : « Aucun doute là-dessus », MU fonce sur De Zerbi

OM19 janv. , 10:20
parAlexis Rose
3
En quête d’un entraîneur de renom pour reprendre complètement en main Manchester United, INEOS a coché le nom de Roberto De Zerbi, actuellement sur le banc de touche de l’OM.
Les supporters marseillais le savent, ils doivent profiter de Roberto De Zerbi tant qu’il est encore là. Sur le banc de l’OM, l'entraîneur italien réalise de très bonnes choses depuis son arrivée en 2024. Des performances remarquables qui ne passent pas inaperçues à travers l’Europe, puisque le coach qui s'est fait connaître à Sassuolo est considéré comme l’un des meilleurs du Vieux Continent. Pas étonnant donc de le voir dans le viseur d’un grand club comme Manchester United.

En effet, selon le site Footballinsider247, De Zerbi est un candidat crédible pour prendre la suite de Michael Carrick. En poste de manière intérimaire après le départ de Ruben Amorim début janvier, l’ancien milieu de MU sera probablement remplacé par un entraîneur de renom, déjà passé par la Premier League. Un profil qui correspond bien à celui de De Zerbi, qui a même déjà été tout proche de rejoindre United en 2024 après le départ de Ten Hag. Autant dire que RDZ a des chances d’être choisi par INEOS, selon Pete O'Rourke.

« De Zerbi sera assurément sur la liste de MU »

« Je pense que De Zerbi sera assurément sur la liste de MU. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y figurait déjà à l'été 2024, lorsqu'INEOS envisageait de limoger Erik Ten Hag, mais il a finalement quitté Brighton pour rejoindre Marseille. Manchester continue de le suivre de près et De Zerbi réalise un excellent travail à Marseille. De Zerbi sera donc l'un des noms que United examinera attentivement. Il possède le profil recherché par United, soit un jeune entraîneur prometteur, qui pratique un beau football et qui a l'expérience de la Premier League », a lancé, dans le podcast Football Insider, le journaliste anglais, qui sait que l’OM ne se laissera pas faire dans ce dossier, surtout que son coach est encore sous contrat jusqu’en 2027.
3
