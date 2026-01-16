OM : De Zerbi à Manchester United, ça devient sérieux

L'OM possède un entraineur reconnu et très apprécié en Europe, et qui fait la fierté de ses dirigeants. Mais celui lui vaut un intérêt confirmé de la part de Manchester United, qui va attaquer les manoeuvres en février.

Petit vent de panique au sein de l’Olympique de Marseille . A l’heure où le club provençal va connaitre d’importantes échéances avec la Ligue des Champions et la course au podium en Ligue 1, le nom de son entraineur est plus que murmuré à Manchester United. Le club anglais a décidé de se séparer de Ruben Amorim et a nommé Michael Carrick comme entraineur provisoire jusqu’à la fin de la saison. Cela va donner le temps au board de MU de trouver le futur entraineur, capable d’enfin remettre les Red Devils sur le devant de la scène.

De Zerbi au coeur d'un trio pour MU

Les tractations vont inévitablement beaucoup faire parler dans les prochaines semaines, mais la presse allemande lâche une vraie bombe en annonçant que trois techniciens sont ciblés pour prendre les commandes de Manchester United l’été prochain. Dans ce trio, se trouvent deux sélectionneurs qui ont de grandes chances d’être libres en juillet : Thomas Tuchel (Angleterre) et Julian Nagelsmann (Allemagne). Deux entraineurs qui font saliver le pensionnaire d’Old Trafford, même si la Coupe du monde, et les incertitudes qui y sont liées, n’aident pas les dirigeants du club anglais à se projeter.

Tous les regards se tournent donc vers le troisième candidat : Roberto De Zerbi. Sa cote est très élevée en Angleterre après un passage convaincant à Brighton, et il est considéré comme faisant du très bon travail à l’OM. La récente victoire contre Newcastle a permis de remettre un coup de projecteur sur ses performances, avec des équipes toujours dynamiques et un entraineur jugé capable de secouer le vestiaire et de réveiller les joueurs de MU. Surtout, les Red Devils sont persuadés que De Zerbi ne sera pas difficile à convaincre si le poste lui est proposé, malgré son contrat toujours en cours à l’OM.

Les premiers éléments de réponse ne devraient pas tarder, puisque Manchester United compte entamer les démarches concrètes pour trier les candidats au mois de février, après la fin du mercato. Un moment que les dirigeants marseillais vont suivre avec attention, car « RDZ » a déjà plusieurs fois laissé entendre qu’il pourrait partir si tout ne se passait pas bien à l’OM.