OM : Le Vélodrome est furieux, Benatia va adorer

La fin de saison de l’OM est catastrophique et provoque un réel sentiment de révolte voire d’écoeurement chez les supporters, qui n’ont plus l’intention de faire le moindre effort pour les deux derniers matchs de Ligue 1.

Nommé pour remplacer Roberto De Zerbi afin de qualifier l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, Habib Beye a échoué. Le club phocéen ne peut plus terminer troisième et il faudrait un improbable miracle pour le voir terminer à la 4e place et ainsi disputer les barrages de la C1 l’été prochain. La fin de saison est cataclysmique en Provence, à l’image du naufrage à Nantes samedi après-midi contre l’avant-dernier de Ligue 1 (3-0). Les deux derniers matchs face au Havre puis contre Rennes au Vélodrome seront pénibles à regarder pour les supporters, qui ont définitivement lâché l’affaire avec cette équipe qui n’en est pas réellement une sur le terrain.

Comme indiqué par ailleurs , les responsables des groupes d’Ultras qui se sont réunis mardi ont décidé d’une action commune pour les deux matchs à venir. Une décision radicale a été actée : le boycott du déplacement au Havre dimanche soir lors de la 33e journée de Ligue 1. Aucun groupe de supporter de l’OM ne fera le voyage, alors que le déplacement des supporters visiteurs avait été autorisé en Normandie.

Grève des encouragements et des banderoles

Face à Rennes lors de la dernière journée au Vélodrome, une ambiance « stade mort » a été décrétée par les groupes de supporters avec l’absence de bâches et d’animations. Cela va faire les affaires d'un certain Medhi Benatia, lequel aura été épargné par les banderoles au Vélodrome toute la saison malgré des choix très critiquables avec un mercato raté, le départ d'Adrien Rabiot, puis celui de Pablo Longoria ou encore Roberto De Zerbi. Chez les supporters de l'OM, on s'interroge.

« Genre Benatia ne va toujours pas avoir des banderoles contre lui lors du dernier match ? C'est fou en repensant à tout depuis janvier », « Il est avec Zeroual et compagnie... la gangrène de l'OM. On se plaignait des années Anigo mais au final c'est dans la même merde qu'on est là », « C'est le goat Mehdi tu comprends. Par contre si c'était pour De Zerbi ou Longoria t’inquiètes… » ou encore « Incroyable, c’est José Anigo » peut-on lire sur X, où de nombreux internautes fans de l’OM ne comprennent pas comment Medhi Benatia peut ainsi passer au travers des critiques au Vélodrome. Un débat qui n’aura bientôt plus d’importance puisque dès le coup de sifflet final du match face à Rennes lors de la 34e journée, le Marocain ne sera officiellement plus le directeur sportif de l’OM. Tandis que l’identité de son successeur est en revanche un mystère encore total.