OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille

OM15 nov. , 20:00
parEric Bethsy
Battu sur le fil par l’Atalanta Bergame (0-1) le 5 novembre, l’Olympique de Marseille n’a pas seulement perdu des points en Ligue des Champions. Cette rencontre va également coûter cher au club phocéen sur le plan financier à cause des amendes infligées par l’UEFA.
L’Olympique de Marseille et ses supporters s’en souviendront longtemps. Sans forcément briller, les hommes de Roberto De Zerbi auraient pu arracher une victoire précieuse contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Mais un fait de jeu avait finalement abouti à une défaite cruelle. On parle évidement de la main du Brésilien Ederson non sanctionnée d’un penalty, puis suivie quelques secondes plus tard par le but décisif de Lazar Samardzic.
Ces points laissés en route pourraient manquer au classement final de la phase de ligue. Mais en attendant, cette rencontre va coûter cher au vice-champion de France sur le plan financier. Le comportement de son public et d’un membre de son staff technique a effectivement incité l’UEFA à frapper fort. La commission de contrôle, d’éthique et de discipline (CEDB) a repéré cinq infractions marseillaises durant le match. Le média Sportune commence par citer l’allumage de fumigènes qui provoque une première amende à 35 000 euros, ainsi qu’une fermeture partielle de la tribune Sud pour un match européen avec sursis.
Il faut également ajouter 14 000 euros pour l’utilisation de pointeurs lasers, 12 625 euros pour jets d’objets, plus 10 000 euros supplémentaires à cause de l’obstruction des voies de circulation publiques. Ces quatre amendes font donc grimper la note à 71 625 euros ! Et comme si ça ne suffisait pas, le membre du staff technique Alexandre Salvat, sanctionné pour avoir insulté ou tenu des propos déplacés envers un officiel de match, se voit suspendu pour deux matchs de compétitions européennes. L’Olympique de Marseille s’en serait bien passé.
