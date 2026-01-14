OM : Angel Gomes viré, De Zerbi aide Longoria

ICONSPORT_278179_0018
Titularisé pour la rencontre de Coupe de France face à Bayeux, Angel Gomes a rapidement montré ses qualités en ouvrant le score après 13 minutes de jeu. Un match réussi qui lui sert de vitrine pour être mieux vendu par l'OM cet hiver.
A la recherche de renforts au milieu de terrain l'été dernier, après avoir obtenu la qualification pour la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille avait rapidement réussi à convaincre Angel Gomes de s'engager librement, lui qui était sans contrat depuis la fin de son aventure au LOSC. Sur le papier, ce recrutement avait tout d'une bonne affaire : un joueur très technique, formé à l'école de Manchester United, capable de fulgurance à Lille, gratuit… Sous les ordres de Roberto De Zerbi, il aurait pu progresser en répondant aux exigences phocéennes.
Mais après plusieurs mois de recul, on ne peut pas dire que le pari ait été concluant. Angel Gomes déçoit régulièrement et ne fait pas partie intégrante des plans du technicien marseillais. A tel point qu'une vente dès cet hiver est envisagée en interne, alors que sa dernière titularisation en Coupe de France face à Bayeux laisse l'impression qu'il est mis en évidence volontairement.

Bayeux, un match qui vaut de l'or ?

Pour le déplacement de l'OM face à Bayeux au Stade Michel-d'Ornano de Caen en Coupe de France, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire. Une victoire 9-0 sans appel, alors que les Phocéens ont été bien lancés par… Angel Gomes. Titularisé pour la deuxième fois consécutive en Coupe de France, le Britannique a montré l'étendue de son talent, comme si ce match devait lui permettre d'attirer l'oeil des recruteurs. C'est en tout cas ce que pense Bastien Aubert, journaliste chez BUT! FC. « Titulariser Angel Gomes (...) ne relève pas forcément du hasard. L’Anglais a ainsi eu l’occasion de regonfler sa cote sur le marché », lit-on.
Reste à savoir si une prestation réussie contre une équipe de Régional 1, soit le sixième échelon du football français, sera suffisante pour lui permettre de redorer sa cote auprès des éventuels intéressés…
0
