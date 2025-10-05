ICONSPORT_272756_0083 (1)
Amine Gouiri

OM : Amine Gouiri fait un bras d'honneur aux critiques

OM05 oct. , 10:00
parClaude Dautel
0
Entré en seconde période contre Metz, Amine Gouiri n'a pas mis longtemps pour répondre brutalement à ceux qui commençaient à critiquer ses performances au sein de l'attaque de l'Olympique de Marseille.
Alors que ses coéquipiers attaquants empilaient les grosses performances, Amine Gouiri paraissait vivre un gros coup de moins bien au sein de l'effectif marseillais. Et comme souvent lorsqu'il s'agit de l'OM, des supporters ont estimé qu'il fallait vite que Roberto De Zerbi et plus généralement les dirigeants de l'Olympique de Marseille, rappellent à l'ordre l'ancien Rennais. Mais c'est sur la pelouse du stade Saint-Symphorien que l'international algérien a répondu, et de la plus belle des manières, lors du succès du club phocéen, samedi après-midi.

Gouiri n'a pas de compte à rendre aux rageux

Entré en jeu à la 64e minute, à la place de Robinio Vaz, Amine Gouiri n'a eu besoin que de cinq minutes pour délivrer une passe décisive sur le but de Matt O'Riley et marquer le troisième but de l'OM sur une passe du même O'Riley. De quoi faire taire les critiques. Pour Roberto De Zerbi, ce débat autour des performances d'Amine Gouiri n'a strictement aucun sens. « Je suis content pour Amine et j'ai toujours été content de lui, il n'a rien à me prouver », a confié l'entraîneur de l'Olympique de Marseille après la victoire de son équipe (0-3) face à Metz.

De Zerbi soutient Gouiri face aux critiques

Mais Amine Gouiri, qui a évidemment pris connaissance de ce qui se disait de lui sur les réseaux sociaux, a pris la parole lui aussi pour faire savoir qu'il n'avait aucun compte à rendre à ceux qui s'attaquaient à lui. « Je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Je n'ai jamais douté de moi. Les buts allaient arriver, j'en étais certain, et je pense que j'apporte énormément dans le jeu. Et du moment que j'avais la confiance de mes coéquipiers et du coach, je ne me prenais pas la tête », a précisé le buteur marseillais, conscient que la concurrence est désormais totale au sein de l'effectif marseillais. Après la trêve internationale, Amine Gouiri aura encore des occasions de montrer toutes ses qualités, le calendrier de l'Olympique de Marseille s'intensifiant jusqu'à la fin de l'année.
A. Gouiri

A. Gouiri

FranceFrance Âge 25 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272951_0008
Ligue 1

OL - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_271282_0001
Monaco

Monaco cherche un remplaçant à Adi Hütter

ICONSPORT_272571_0050
PSG

Lens a refusé Lucas Chevalier pour quelques centimètres

ICONSPORT_272756_0060
OM

L'OM a recruté Monsieur 100% de victoires

Fil Info

14:03
OL - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Monaco cherche un remplaçant à Adi Hütter
13:30
Lens a refusé Lucas Chevalier pour quelques centimètres
13:00
L'OM a recruté Monsieur 100% de victoires
12:30
PSG : Pacho vers Liverpool avec une offre énorme ?
12:00
L'OL et les droits TV, un choc incroyable
11:40
Ligue 1 : Del Castillo, Thauvin ou Vitinha, qui sera le joueur de septembre ?
11:30
Mondial 2026 : Le maillot de l'équipe de France va faire du bruit
11:03
Le PSG dévoile son groupe pour le match à Lille

Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Auras tu le courage jusqu en juin de le conserver ? RIRES SImple comme bonjour

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tout le monde est méchant et injuste envers toi RIRES Simple comme bonjour

L'OL et les droits TV, un choc incroyable

On l'interroge sur Lyon, donc il répond sur Lyon. C'est exactement pareil pour les autres clubs , calme-toi ne sois pas parano !

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, et bien votre complot a échoué hein. C'est tout de même amusant de te voir boire les paroles de Raymond qui te prends pour un bel idiot, rires.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Oui oui tout le monde ment sauf toi 🤣 C est un complot de faire passer notre petite Kenny pour un fuyard sans couille RIRES Simple comme bonjour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

Loading