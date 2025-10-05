OM : Amine Gouiri fait un bras d'honneur aux critiques

Entré en seconde période contre Metz, Amine Gouiri n'a pas mis longtemps pour répondre brutalement à ceux qui commençaient à critiquer ses performances au sein de l'attaque de l'Olympique de Marseille.

Alors que ses coéquipiers attaquants empilaient les grosses performances, Amine Gouiri paraissait vivre un gros coup de moins bien au sein de l'effectif marseillais. Et comme souvent lorsqu'il s'agit de l' OM , des supporters ont estimé qu'il fallait vite que Roberto De Zerbi et plus généralement les dirigeants de l'Olympique de Marseille, rappellent à l'ordre l'ancien Rennais. Mais c'est sur la pelouse du stade Saint-Symphorien que l'international algérien a répondu, et de la plus belle des manières, lors du succès du club phocéen, samedi après-midi.

Gouiri n'a pas de compte à rendre aux rageux

Entré en jeu à la 64e minute, à la place de Robinio Vaz, Amine Gouiri n'a eu besoin que de cinq minutes pour délivrer une passe décisive sur le but de Matt O'Riley et marquer le troisième but de l'OM sur une passe du même O'Riley. De quoi faire taire les critiques. Pour Roberto De Zerbi, ce débat autour des performances d'Amine Gouiri n'a strictement aucun sens. « Je suis content pour Amine et j'ai toujours été content de lui, il n'a rien à me prouver », a confié l'entraîneur de l'Olympique de Marseille après la victoire de son équipe (0-3) face à Metz.

De Zerbi soutient Gouiri face aux critiques

Mais Amine Gouiri, qui a évidemment pris connaissance de ce qui se disait de lui sur les réseaux sociaux, a pris la parole lui aussi pour faire savoir qu'il n'avait aucun compte à rendre à ceux qui s'attaquaient à lui. « Je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Je n'ai jamais douté de moi. Les buts allaient arriver, j'en étais certain, et je pense que j'apporte énormément dans le jeu. Et du moment que j'avais la confiance de mes coéquipiers et du coach, je ne me prenais pas la tête », a précisé le buteur marseillais, conscient que la concurrence est désormais totale au sein de l'effectif marseillais. Après la trêve internationale, Amine Gouiri aura encore des occasions de montrer toutes ses qualités, le calendrier de l'Olympique de Marseille s'intensifiant jusqu'à la fin de l'année.