OM : Accord total, cet attaquant signe jusqu'en 2029

OM21 janv. , 8:20
parCorentin Facy
Incapable de trouver un accord pour les prolongations de Robinio Vaz, Bilal Nadir ou Darryl Bakola, l’OM a en revanche finalisé la signature de Tadjidine Mmadi. Le prometteur ailier gauche va prolonger jusqu’en 2029.
Ces dernières semaines, Medhi Benatia et Pablo Longoria travaillent à pied d’oeuvre pour sécuriser l’avenir de plusieurs pépites de l’Olympique de Marseille. Les résultats ne sont pas vraiment fructueux pour le board phocéen, qui a été contraint de vendre Robinio Vaz à l’AS Roma pour 25 millions d’euros, faute d’accord pour une prolongation du prometteur avant-centre de 18 ans. Le constat risque d’être le même avec Darryl Bakola.
Le milieu de terrain, titulaire contre Newcastle en Ligue des Champions fin 2025, n’a plus qu’un an et demi de contrat et refuse pour l’instant de prolonger. Il suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Enfin, le dossier Bilal Nadir est encore plus complexe, avec une fin de contrat dès juin prochain et là aussi, un désaccord financier pour le moment.

Tadjidine Mmadi prolonge à l'OM

Il y a en revanche un dossier qui est en passe de se finaliser pour le plus grand bonheur de l’état-major de l’OM, celui de Tadjidine Mmadi. Apparu cinq fois avec les professionnels depuis le début de la saison (1 but), l’ailier gauche de 18 ans né à Marseille va prolonger, comme le confirme le compte spécialisé La Minute OM sur X. « Tadjidine Mmadi prolonge à l’OM jusqu’en 2029. À seulement 18 ans, le joueur est pleinement investi dans le projet marseillais et bénéficiera de temps de jeu. Il fera demain partie du groupe face à Liverpool » explique le compte insider.
Une très bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui a loué les qualités du joueur à plusieurs reprises et qui pourra donc continuer à l’intégrer à son projet sur le moyen et long terme. Une solution de plus pour l’entraîneur italien au poste d’ailier gauche, où Igor Paixao et Hamed Traoré sont en concurrence depuis le retour de blessure de l’international ivoirien, buteur et passeur décisif à Angers samedi en Ligue 1.

