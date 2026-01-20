ICONSPORT_282660_0255

TV : OM - Liverpool, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

21 janv.
Quentin Mallet
En position de barragiste à deux journées de la fin de la phase de championnat de la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille doit impérativement faire un gros coup face à Liverpool au Vélodrome ce mercredi.

Quelle heure pour OM - Liverpool ?

C'est fort d'une confiance en son jeu retrouvée que l'OM reçoit une équipe de Liverpool malade dans le cadre de cette 7e journée de Ligue des champions. Les Reds devancent de trois points les Phocéens mais sont tous les deux en position de barragistes. Sur le papier, la rencontre s'annonce très serrée. Une rencontre à suivre à partir de 21h00 ce mercredi 21 janvier au Stade Vélodrome.

Quelle chaîne pour OM - Liverpool ?

Pour regarder cette rencontre importante entre l'OM et Liverpool, il faudra, comme d'habitude, se brancher sur les antennes du groupe Canal. Mais contrairement aux supporters du PSG la veille, les Marseillais pourront assister au match sur la chaîne principale de Canal+ ce mercredi.

Les compos probables de OM - Liverpool :

Pour affronter Liverpool, Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment complet. Malgré le retour de Benjamin Pavard à l'entrainement collectif, l'entraineur italien devra quand même se passer de Nayef Aguerd, laissé au repos après la finale de la CAN 2025, et d'Ulisses Garcia. Un groupe qui reste largement compétitif et qui reste sur deux victoires écrasantes face à Bayeux (0-9) et Angers (2-5).
La compo probable de l'OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Medina - Weah, Vermeeren, Hojbjerg, Emerson - Greenwood, Aubameyang, Paixao
De son côté, Liverpool n'est pas dans la plus grande des formes. Si Arne Slot réussit pour le moment à limiter les dégâts avec une série d'invincibilité de 12 matchs en cours, les Reds n'ont gagné que 6 matchs sur cette même période. Le dernier nul face à Burnley atteste du manque de confiance qui émane de ce groupe. Un groupe qui peut d'ailleurs compter sur le retour de Mohamed Salah, mais l'absence d'Ibrahima Konaté.
La compo probable de Liverpool : Alisson - Frimpong, Gomez, van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szoboszlai, Jones, Wirtz - Ekitike
