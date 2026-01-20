TV : OM - Liverpool, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ce qui vous montre que Marseille est un petit club d'avoir laissé partir un tel joueur ! Il est le joueur du sporting ,oubliez Marseille
Ah la ca chiale sur l'arbitrage 😅🤣😂 Y'avait pas la ceremonie du ballon d'or aussi ce soir ?
On parle de scène honteuse, mais n'oublions pas que les serviettes dans les buts sont interdites par le règlement. Entre les soupçons de pratiques mystiques pour 'fermer' le but et le non-respect des règles sur les objets sur le terrain, Hakimi a simplement mis fin à une situation irrégulière.
C'est la qu'on voit que c'est bien Donarumma qui a fait gagner la LDC au PSG. Sans lui pas de qualif contre Liverpool
Faudrait mettre Sofanov et virer chevalier des buts. ceci dit à la même époque la saison derniere Paris était 24 ou 25 eme et on connaît la suite
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
