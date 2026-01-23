ICONSPORT_282758_0005

Officiel : Quinten Timber signe à l’OM

OM23 janv. , 11:11
parGuillaume Conte
0
L’OM a officialisé la venue de Quinten Timber, milieu de terrain qui arrive en provenance du Feyenoord Rotterdam. Le milieu de terrain néerlandais, qui était à six mois de la fin de son contrat, s'engage jusqu'en juin 2030. Le montant du transfert est évalué à 4,5 millions d'euros, hors bonus. Le joueur a passé sa visite médicale ce jeudi et la demande d'homologation a été faite dans la foulée, ce qui devrait permettre à Timber d'être qualifié pour le match de samedi face au RC Lens.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282991_0065
OM

Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !

ICONSPORT_282905_0040
PSG

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

ICONSPORT_283063_0041
OL

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

ICONSPORT_282991_0455
OM

« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM

Fil Info

23 janv. , 12:20
Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !
23 janv. , 12:00
Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho
23 janv. , 11:40
OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !
23 janv. , 11:20
« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM
23 janv. , 11:00
CAN 2025 : Le Maroc fait la paix avec le Sénégal
23 janv. , 10:30
Botafogo et l'OL unis contre Textor
23 janv. , 10:00
Un énorme clash PSG-Dembélé, l'Allemagne l’annonce
23 janv. , 9:40
Emerson blessé, l’OM poussé vers Sessegnon

Derniers commentaires

« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM

C'est faux, il l'a dit lui même

Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !

Vous avez fini vos conneries y'a aucune clause

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

MDR "une offre déraisonnable ferait réfléchir Nasser" 100 M c'est un pourboire pour Pacho. Même le double on réfléchit pas pour refuser. C'est fini le temps ou Papi Perez pouvait faire ce qu'il veut.

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

Si si tu tacle pas pareil, tu mets pas le même investissement, et puis y en a qui sont plus ou moins a l'aise sur synthétique de part leur formation. Certain on fait beaucoup de synthetique dans leur jeunesse, ca leur donne un avantage. Je ne jugerai Karabec que sur un vrai terrain.

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Ne pas y croire serait une connerie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading