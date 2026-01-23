Officiel : Quinten Timber signe à l’OM

L’OM a officialisé la venue de Quinten Timber, milieu de terrain qui arrive en provenance du Feyenoord Rotterdam. Le milieu de terrain néerlandais, qui était à six mois de la fin de son contrat, s'engage jusqu'en juin 2030. Le montant du transfert est évalué à 4,5 millions d'euros, hors bonus. Le joueur a passé sa visite médicale ce jeudi et la demande d'homologation a été faite dans la foulée, ce qui devrait permettre à Timber d'être qualifié pour le match de samedi face au RC Lens.