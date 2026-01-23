Officiel : Quinten Timber signe à l’OM

C'est faux, il l'a dit lui même
Vous avez fini vos conneries y'a aucune clause
MDR "une offre déraisonnable ferait réfléchir Nasser" 100 M c'est un pourboire pour Pacho. Même le double on réfléchit pas pour refuser. C'est fini le temps ou Papi Perez pouvait faire ce qu'il veut.
Si si tu tacle pas pareil, tu mets pas le même investissement, et puis y en a qui sont plus ou moins a l'aise sur synthétique de part leur formation. Certain on fait beaucoup de synthetique dans leur jeunesse, ca leur donne un avantage. Je ne jugerai Karabec que sur un vrai terrain.
Ne pas y croire serait une connerie.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading
𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 𝙾𝙽𝙴 - 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐁𝐥𝐮𝐞 🔥 WelkOM 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐛𝐞𝐫 🇳🇱💙