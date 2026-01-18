om pol lirola pousse pour un depart icon fid 8412 362694

Officiel : Pol Lirola rejoint l'Hellas Vérone

OM18 janv. , 17:39
parHadrien Rivayrand
2
L'OM a officialisé ce dimanche le départ de Pol Lirola à l'Hellas Vérone. Le joueur espagnol va relancer sa carrière en Italie alors qu'il n'était plus un choix pertinent pour Roberto De Zerbi. Dans son communiqué, Marseille indique notamment :
« Arrivé en prêt au mercato hivernal de 2021, Pol Lirola signe officiellement à l’Olympique de Marseille l’été suivant, en août. Après près de 95 rencontres sous la tunique olympienne, pour 4 buts, Pol Lirola s’engage avec l’Hellas Verona. Bonne continuation, Pol ! ».
2
Derniers commentaires

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Bé justement il lui avait mis le jaune MAIS pour une fois que la VAR fait son job comme sr Fofana.. Ce n'est pas Frappart là : ça reste pas, ça glisse !

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

D accord y avait fautes il étais en retard, mais c'était pas un jeu dangereux et ni un tacle par derrière moi j aurait laissé le jaune a la base pour éviter de tuer la rencontres

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L'OL doit en mettre un second pour tuer le match, c'est déjà un miracle que Brest n'ai pas encaissé un second but. Statistiquement avec un joueur en moins, une adversaire ultra-offensif et un but de retard, je vois pas autre chose qu'une défaite pour Brest.

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ça m'étonne pas de toi Frappart...

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Moi j aurait mis un jaune pour pas tuer le match

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
Rennes
311887330255
6
O. Lyonnais
301793525178
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

