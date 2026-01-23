Officiel : Nwaneri quitte Arsenal pour l’OM

LOL c'est le monde à l'envers, ils ont 'attaqué' nos joueurs encore sous contrat sans retenue pendant des années et nous avons 'juste' récupéré un Messi en fin de contrat et levé la clause libératoire du Ney qu'ils ont eux même fixé. On a rien à se reprocher pour moi.
Lol il manque 1 zéro... Jamais de la vie !
Dirty mais qd c est l OM et le salaire de Vaz ou Bakola, tu dis l inverse. etrange!
si tu veux des chiffres depuis 2018 / 2019 ( pour avoir le plus de clubs possible) PSG 8 participations moyenne 22,94 OL 5 participations moyenne 19,15 Lille 6 participations moyenne 12,83 Monaco 5 participations moyenne 11,80 OM 6 participations moyenne 10,5
Il nous faut un lateral droit, avec la possibilité de mettre AMN a Gauche.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Ethan Nwaneri has joined Ligue 1 side Marseille on loan for the remainder of the season. Best of luck, Ethan ❤️