Officiel : Nwaneri quitte Arsenal pour l’OM

La deuxième recrue du jour est dévoilée. Il s’agit d’Ethan Nwaneri, grand espoir d’Arsenal qui arrive pour six mois à l’OM, dans le but de trouver du temps de jeu qu’il n’a pas chez les Gunners. Le milieu offensif de 18 ans correspond au besoin identifié par Roberto De Zerbi. Il arrive pour un prêt de six mois sans option d’achat, a confirmé Arsenal sur ses comptes officiels.