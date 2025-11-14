Ngolo Kanté à l’OM, c’est oui tous les jours

De retour en équipe de France un an après sa dernière sélection, Ngolo Kanté a brillé contre l’Ukraine. De quoi donner des idées aux clubs français et notamment à l’OM alors qu’il sera libre en juin ?

Ngolo Kanté a beau avoir 34 ans, le milieu de terrain d’Al-Ittihad est toujours aussi précieux lorsqu’il porte le maillot de l’équipe de France. Appelé par Didier Deschamps pour combler les nombreux forfaits au milieu de terrain en ce mois de novembre, le champion du monde 2018 a brillé contre l’Ukraine, récupérant de nombreux ballons et se montrant en plus décisif sur le but inscrit par Michael Olise. L’homme aux 65 sélections avec la France a marqué de gros points pour partir aux Etats-Unis en juin prochain afin d’y disputer une nouvelle Coupe du monde

Sa performance au Parc des Princes ce jeudi a d’ailleurs peut-être donné des idées aux clubs de Ligue 1 et notamment à l’Olympique de Marseille. C’est ce qu’espère @BenByllel du compte très connu La Minute OM. « Ce milieu finit champion de France, froidement » a-t-il publié sur X, avec une photo d’un milieu composé de Pierre-Emile Hojbjerg, d’Arthur Vermeeren et de Ngolo Kanté. Un avis partagé par plusieurs supporters de l’Olympique de Marseille sous sa publication.

« Je ne pige pas qu'on ne l'ai pas essayé cet été », « Le milieu du PSG lui donne pas l’heure », « Il ferait plus que du bien à l’OM », « Le chaînon manquant, ni plus ni moins », « Mais je suis complètement d’accord faut me ramener Ngolo il joue en vétéran et il est toujours au-dessus » ou encore « Grave, pendant le match je me suis dit que c’était exactement le profil qui nous manquait » peut-on lire sur X, où de nombreux supporters de l’OM espèrent que Pablo Longoria et Medhi Benatia prendront leur téléphone pour contacter Ngolo Kanté et lui proposer de venir à Marseille.

Un scénario pas si impossible alors que l’ancien Caennais sera en fin de contrat en juin prochain avec son club saoudien d’Al-Ittihad. Son salaire risque en revanche de freiner tous les espoirs marseillais puisque le joueur de 34 ans émarge à près de 25 millions d’euros par an en Saudi Pro League.