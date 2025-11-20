Mort de Mehdi Kessaci, Roberto De Zerbi prend la parole

Oui un ballon d'or gagné sur 6 mois exceptionnels...
Domage car les coupes d'Europe plus la ligue 1 ça permettrait a canal de proposer tous les matchs pour une même équipe
Faux le jaloux é rageux c 3 car tu konè ke dale en médecine é au foot à part d'être footix lui ô moins connaît son métier
"L'avantage de Mbappé est qu'il a bénéficié d'une exposition médiatique beaucoup plus importante " Pas sûr que ce soit un avantage. On en a vu un paquet qui, une fois médiatisé, sont rentrés dans le rang...
Comment pourrait on lui en vouloir, il défend son pays et c'est tout en son honneur. Pour lui , et quelque soit ce que nous puissions en penser, ça restera une attaque en règle de son pays. Courage à toi , tes amis et ta famille
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
🎙️ 𝗚𝗲𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲𝘆 𝗞𝗼𝗻𝗱𝗼𝗴𝗯𝗶𝗮 avant #OGCNOM « Aucun match n’est facile, les contextes changent, et là-bas, c’est un contexte particulier. Il faudra le prendre en compte et se préparer de la meilleure manière possible. On sait qu’on sera attendus, à nous d’en être