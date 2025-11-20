ICONSPORT_276526_0258

Mort de Mehdi Kessaci, Roberto De Zerbi prend la parole

OM20 nov. , 17:00
parGuillaume Conte
L'entraineur italien de l'OM a décidé de donner son avis tranché sur l'assassinat perpétré la semaine dernière à Marseille d'un militant écologiste opposé au trafic de drogue à Marseille.
Avec la fin de la dernière trêve internationale de l’année, les Marseillais vont retrouver leur équipe préférée pour un enchainement de matchs pour finir 2025 du mieux possible. Si l’impatience est perceptible avec l’envie de titiller le PSG et de se refaire la santé en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi est parti sur un sujet bien différent et très sérieux lors de la conférence de presse qui précède le match face à Nice de vendredi.
La semaine dernière, le militant écologiste et surtout opposant au narco-trafic dans la cité phocéenne Mehdi Kessaci a été tué par balles en pleine rue. Son frère a fondé en 2020 l’association Conscience pour lutter contre le trafic dans les grandes villes de France et accompagner les familles des victimes de ces réseaux. Un autre membre de cette fratrie avait été abattu en pleine rue à Marseille en 2020.
En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas masqué son émotion devant ce drame qui l’a touché. « J’entends tout et je suis tout donc j'étais au courant. Je connais bien cette histoire. Ça m'attriste, parce que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Moi je suis Italien, je viens d'une ville où il y a eu des épisodes similaires par le passé, ça laisse sans voix. Surtout, on connaît les problèmes sociaux qu’il peut y avoir à Marseille. Nous on essaye à travers nos performances et nos matchs, comme on sait que les Marseillais s’identifient dans le foot ou le club, on essaye de leur donner des satisfactions qui vont au-delà du foot », a livré l’entraineur marseillais, parfaitement conscient de la dimension que prend le football dans cette ville souvent mise en avant pour ses problèmes.  
