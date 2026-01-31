ICONSPORT_275433_0030 (1)
Medhi Benatia, Pablo Longoria et Frank McCourt - Olympique de Marseille

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

OM31 janv. , 17:30
parEric Bethsy
35
Agacé par les critiques, l’Olympique de Marseille s’estime traité de manière injuste. Le club phocéen constate que l’Olympique Lyonnais bénéficie de commentaires beaucoup plus positifs de la part des médias français.
Seul contre tous, c’est un peu le mot d’ordre à l’Olympique de Marseille. Le vice-champion de France donne l’impression de se retrouver en conflit avec tout le monde ou presque. La saison dernière, on se souvient que la direction pointait du doigt certains employés en interne accusés de desservir les intérêts du club phocéen. Le vice-champion de France avait également dénoncé un arbitrage défavorable pendant plusieurs mois. Cette saison, les hommes en noir sont moins pointés du doigt du côté marseillais. Mais le pensionnaire du Vélodrome se sent toujours traité différemment, cette fois de la part des journalistes.

L'OM ne comprend pas la différence

L’entraîneur Roberto De Zerbi expliquait la semaine dernière que sa nationalité italienne était à l’origine des critiques sur son travail. Agacé, l’Olympique de Marseille aimerait bénéficier d’un contexte plus clément, comme celui accordé à l’Olympique Lyonnais. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, au sein du club dirigé par Pablo Longoria, « ça envie énormément la réussite de Lyon et son atmosphère médiatique plutôt conciliante… » Il faut dire que les Gones méritent les nombreux commentaires élogieux qui accompagnent leur saison.
Passé tout proche d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 l’été dernier, Lyon a su créer un collectif cohérent malgré des moyens très limités. L’équipe rhodanienne lutte pour le podium de Ligue 1, tout en rêvant de titres en Coupe de France et en Ligue Europa. Un bel exploit de la part des Lyonnais à qui l’on prédisait plutôt l’enfer il y a quelques mois. Forcément, les attentes ne sont pas les mêmes autour des deux Olympiques. Mais les Marseillais ne voient apparemment pas les choses de la même manière.

Lire aussi

OM : De Zerbi victime de la France, ça fait scandaleOM : De Zerbi victime de la France, ça fait scandale
35
Articles Recommandés
ICONSPORT_276709_0041
Rennes

Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)

Geronimo Rulli
OM

OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

ICONSPORT_283307_0172
OL

Rester à l’OL, Endrick a menti

ICONSPORT_283649_0075
PSG

PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire

Fil Info

31 janv. , 20:04
Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)
31 janv. , 20:00
OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop
31 janv. , 19:40
Rester à l’OL, Endrick a menti
31 janv. , 19:20
PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire
31 janv. , 19:04
Encore plombé par Rulli, l'OM replonge
31 janv. , 18:57
Un joueur de l'OM en prison, De Zerbi prend cher
31 janv. , 18:56
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
31 janv. , 18:36
Après Merah et Himbert, l’OL tient une troisième pépite
31 janv. , 18:20
Il annonce son départ, Nantes lui ferme la porte

Derniers commentaires

OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

Mouais , il se vautre à la 94è mais les autres chèvres auraient dû marquer 3 ou 4 buts avant ça … 😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Attention à ce que tu dis , ils vont encore essayer de tuer notre entraineur et nos joueurs lors de la prochaine confrontation . Tu m'étonne qu'il sont interdits de séjour en France

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Merci Paris (FC) 😉 ! L'égalisation a la 94eme est savoureuse. Bon j'avoue que pour les fans de l'OM c'est pas cool après déjà les désillusions a la dernière minute au trophée des champions et en LDC... Mais bon c'est le foot, c'est jamais fini

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Pas si on se qualifie en LDC

Rester à l’OL, Endrick a menti

Il souhaite d être titulaire au real, c'est logique et possible, c'est a lui de bousculé la concurrence, il peut le faire il a la qualité pour bousculé la concurrence

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading