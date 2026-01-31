Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Agacé par les critiques, l’Olympique de Marseille s’estime traité de manière injuste. Le club phocéen constate que l’Olympique Lyonnais bénéficie de commentaires beaucoup plus positifs de la part des médias français.

Seul contre tous, c’est un peu le mot d’ordre à l’Olympique de Marseille . Le vice-champion de France donne l’impression de se retrouver en conflit avec tout le monde ou presque. La saison dernière, on se souvient que la direction pointait du doigt certains employés en interne accusés de desservir les intérêts du club phocéen. Le vice-champion de France avait également dénoncé un arbitrage défavorable pendant plusieurs mois. Cette saison, les hommes en noir sont moins pointés du doigt du côté marseillais. Mais le pensionnaire du Vélodrome se sent toujours traité différemment, cette fois de la part des journalistes.

L'OM ne comprend pas la différence

L’entraîneur Roberto De Zerbi expliquait la semaine dernière que sa nationalité italienne était à l’origine des critiques sur son travail. Agacé, l’Olympique de Marseille aimerait bénéficier d’un contexte plus clément, comme celui accordé à l’Olympique Lyonnais. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, au sein du club dirigé par Pablo Longoria, « ça envie énormément la réussite de Lyon et son atmosphère médiatique plutôt conciliante… » Il faut dire que les Gones méritent les nombreux commentaires élogieux qui accompagnent leur saison.