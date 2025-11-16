L'OM vise trois incroyables défenseurs au mercato d'hiver

Revenu à Marseille, l'équipe du Maroc ayant finalement été convaincue qu'avec sa pubalgie, il n'était pas en état de jouer, Nayef Aguerd provoque cependant une grosse réflexion au sein des dirigeants de l'OM. Au point que trois joueurs sont déjà dans le collimateur de Pablo Longoria.

La Provence, le défenseur marocain de l' Nayef Aguerd n'a pas attendu la fin de la trêve internationale pour rentrer à la Commanderie. Comme l'a annoncé samedi, le défenseur marocain de l' Olympique de Marseille est déjà de retour de sélection, et il va reprendre aussitôt son protocole de soins suite à une pubalgie. Du côté de l'OM, on pense que Nayef Aguerd sera rétabli assez rapidement. Mais à en croire le site Africafoot , Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent activement pour trouver un joueur capable de remplacer l'international marocain qui partira probablement à la CAN avec son pays, si son souci récurrent au pubis lui permet.

L'OM a trois options sur la table

Bild. En plus du défenseur français, l'OM pense également à Pour apporter un vrai renfort à l'effectif de Pablo Longoria dans ce secteur défensif qui a parfois été défaillant depuis le début de saison, trois joueurs auraient été ciblés en accord avec Roberto De Zerbi. Il s'agit, selon notre confrère, de Sacha Boey, piste estivale de l'Olympique de Marseille , dont le nom est ressorti samedi dans le quotidien allemand. En plus du défenseur français, l'OM pense également à Ismaël Doukouré, le défenseur de 22 ans du RC Strasbourg , dont le nom circule aussi en Bundesliga et qui pourrait rejoindre le club phocéen en échange de 18 millions d'euros. Et le troisième joueur visé par Marseille est Axel Disasi, mis clairement au placard par Chelsea cette saison, puisqu'il a été envoyé avec les U21 des Blues. Concernant Disasi, il s'agirait d'un prêt avec une prise en charge partielle du salaire de celui qui pourrait rapidement retrouver le groupe pro du club anglais.

« Dans l’idéal, Longoria privilégierait un prêt (Boey ou Disasi) pour janvier, tout en préparant un transfert définitif pour l’été (Doukouré). Cette stratégie à double détente permettrait de gérer l’urgence sportive sans compromettre la planification financière », précise Isidore Akouete, journaliste du média spécialisé. Cependant, pour chacun de ces trois dossiers, l'Olympique de Marseille aura de la concurrence.