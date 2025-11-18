ICONSPORT_260406_0207

L’OM vire Fabrizio Ravanelli

OM18 nov. , 8:20
parGuillaume Conte
0
Ambassadeur du club devenu ensuite conseiller sportif proche de Roberto De Zerbi, Fabrizio Ravanelli va voir l'OM mettre un terme à son contrat.
Un peu plus d’un an après sa nomination comme « conseiller sportif et institutionnel », Fabrizio Ravanelli n’est plus le bienvenu à Marseille et son contrat va être rompu. C’est La Provence qui dévoile que l’ancien attaquant de l'OM n’est quasiment plus présent depuis la reprise de la saison, et même que le divorce date de bien plus tôt. Pour le quotidien régional, Mehdi Benatia ne se voyait pas travailler avec lui, et son sort a été réglé dès le printemps dernier. 

Benatia a Ravanelli dans le viseur

Quand l’OM est parti faire son « ritiro » à Rome, le directeur sportif olympien « qui l’a dans son collimateur, annonce la mauvaise nouvelle à Ravanelli », souligne La Provence. Penna Bianca, comme il était surnommé, avait un rôle d’ambassadeur du club, avant d’en être l’un des coordinateurs dans le sportif, accueillant les recrues à l’aéroport ou discutant avec les joueurs dans le loft pour leur remonter le moral et montrer que l’OM était toujours avec eux. 
Il s’était aussi rapproché de Roberto De Zerbi, qui disait la saison dernière tout le bien qu’il pensait de lui. « Ravanelli est déterminant au sein du staff. Il sait intervenir au moment juste, en employant les bons mots », confiait alors le coach de l’OM. A l’époque, le club phocéen envisageait même de lui donner une promotion pour le voir prendre du galon. 
Absent des missions à Marseille depuis la reprise, Fabrizio Ravanelli a été sollicité par quelques clubs ou quelques médias, mais il était toujours payé par l’OM. Selon La Provence, son contrat devrait être prochainement rompu, lui qui passe actuellement son temps en Italie, et ne revient qu’à de très rares occasions à Marseille. Une fin de parcours qui le « dégoûte » selon l’un de ses proches contactés par le journal local, même si l’OM est déjà passé à autre chose depuis plusieurs mois. 
0
Derniers commentaires

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

qui te parle de 2 millions par ans a lyon mdr

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

mec vous sortez un joueur tout les 20 ans de quoi tu nous parles de plus suis un minimum ton club vaz n'a jamais pris la place de gouiri il est blessé et de plus ds le jeu gouiri vous manque bcp

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

mdr mais toi t le haters de lyon mdr tu veux qu'on parle des joueurs quison venu a marseille et qui on cirer le banc et gagner 500 mille par mois ou mettre au placard un def penfant 1 ans qui toucher aussi pas loin

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

mec ca fait des annees que ton club se nourrit des prets mdr le culot du gars et qu'est ce que tu dis comme bétises c'est affolant meme

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

Un vrai club de con, dirigeant comme supoorter! Allez l’OM

