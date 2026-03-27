L'OM vendu à Flamini, la réalité va faire très mal

Ancien joueur de l'OM, Mathieu Flamini est supposé disposer d'une fortune considérable suite à un investissement très judicieux fait lorsqu'il était encore footballeur. Mais la réalité est loin de tout cela.

Late Football Club, Nicolas Tourriol et Samir Nasri ont évoqué la possibilité de voir Mathieu Flamini racheter l'Olympique de Marseille à Frank McCourt. Même si l'actuel propriétaire de l'OM est très gourmand, puisque l'homme d'affaires américain exige 1,2 milliard d'euros pour éventuellement négocier une cession du club phocéen, l'ancien joueur de l'OM disposerait d'une fortune largement supérieure suite à sa participation dans la société GF Biochemicals. Il y a deux jours encore, Mercredi soir encore, dans le, Nicolas Tourriol et Samir Nasri ont évoqué la possibilité de voir Mathieu Flamini racheter l'Olympique de Marseille à Frank McCourt. Même si l'actuel propriétaire de l'OM est très gourmand, puisque l'homme d'affaires américain exige 1,2 milliard d'euros pour éventuellement négocier une cession du club phocéen, l'ancien joueur de l'OM disposerait d'une fortune largement supérieure suite à sa participation dans la société GF Biochemicals. Il y a deux jours encore, RMC expliquait que Mathieu Flamini avait 10 milliards de livres sterling et qu'il pouvait donc s'offrir l'Olympique de Marseille et même, pourquoi pas Arsenal. Sauf que ce fantasme est totalement démenti.

Le site spécialisé Sportune s'est procuré les comptes de la société GF Biochemicals, spécialisée dans la fabrication de plastiques biosourcés afin de remplacer les bouteilles classiques, dont on sait qu'elles polluent énormément. Et on est bien loin des milliards d'euros qui circulent ici ou là. En effet, en 2024, la société dont Mathieu Flamini possède une partie des parts a réalisé un chiffre d'affaires de 545.000 euros et son résultat net compte est négatif de 3,4 millions d'euros, avec un bilan à 33 millions d'euros. Autrement dit, on voit mal comment l'ancien joueur de l'OM pourrait être à la tête d'une fortune de 33 milliards d'euros, et comment il peut envisager d'acquérir l'Olympique de Marseille ou Arsenal.

Flamini a déjà démenti cette blague à 33 milliards

Pour être tout à fait clair, Mathieu Flamini n'a jamais communiqué sur sa fortune supposée, Mieux encore, en 2018, il avait fermement démenti cette fortune de 33 milliards d'euros inventée par le magazine économique Forbes. « Contrairement à ce que j'ai pu lire, je n'ai pas 30 milliards d'euros sur mon compte en banque. Et cette somme ne correspond pas non plus à la valorisation de ma boîte, GF Biochemicals. En fait, il s'agit de la valeur totale du marché que nous souhaitons attaquer grâce aux nouvelles technologies qu'on a développées ces dernières années. Il y a eu un malentendu. C'est comme si on avait donné à un seul restaurant la valeur de l'ensemble du marché de la restauration en France », avait précisé Mathieu Flamini dans L'Equipe Mag.