Medhi Benatia - OM
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L’OM va trop loin, la santé mentale des joueurs inquiète

OM08 mai , 13:40
parEric Bethsy
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En guise de punition, l’Olympique de Marseille a organisé une longue mise au vert cette semaine. Cette méthode interroge sur sa légalité et sur la santé mentale des joueurs.
Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont enfin libres. Depuis lundi, le groupe olympien, puni par la direction après la déroute à Nantes (3-0) le week-end dernier, était coincé à la Commanderie dans le cadre d’une mise au vert. Celle-ci a finalement pris fin ce vendredi pour le plus grand bonheur des acteurs lassés par ces rassemblements à répétition. Certains s’interrogent même sur la légalité des méthodes employées, sans pour autant solliciter leur syndicat (l’UNFP). Et pour cause, le club phocéen n’a pas dépassé les limites si l’on en croit l’avocate Marlène Elmassian.
« Il faut faire attention à la gravité qu'on peut donner à ce genre de situation, a réagi la spécialiste en droit du travail contactée par L’Equipe. Les notions qu'on convoque sont fondamentales, le droit d'aller et venir, le droit à la vie privée. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on invoque ces enjeux qu'on interdit au club d'user de son pouvoir d'organisation. Il a le droit de mettre quelques contraintes pour optimiser les résultats sportifs, jusqu'à aller à un régime d'isolement. Ce n'est pas interdit, car avant les compétitions et les grands matchs, c'est déjà le cas. »

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Protégé par la loi, l’Olympique de Marseille prend néanmoins le risque d’affaiblir ses hommes. « Il peut y avoir des risques psychosociaux car leur santé mentale est déjà mise à mal, a prévenu l’avocate. Le vrai enjeu, c'est la proportionnalité de la mesure. Si c'est ponctuel, il n'y a pas de difficulté juridique majeure. Il faut qu'il y ait une justification de l'atteinte aux libertés fondamentales, et l'objectif sportif peut justifier selon moi la mise en vert. On est dans un domaine où cette pratique existe, et les joueurs ne la refusent pas. » Une rébellion après tant de contre-performances serait sans doute malvenue.
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😂😂😂😂 25M 😂😂😂 Dont 5 au sporting 😂😂😂😂 Allez faire un tour sur la place St Pierre Sur un malentendu....😂😂😂

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25 millions ou 40 il n’est pas à vendre et lui aussi Ne veut pas partir pour l’instant il faudrait vraiment que lol le pousse dehors ou un gros bouleversement style gros salaire exagéré et cadre de vie exceptionnelle ou encore un gro Bordel dans vestiaire pour qu’il veulent partir

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Bah ca fait des annees qu'on se demerde sans le qatar,les sponsoring,merchandising (il y a des boutiques psg partout dans le monde) les participations aux differentes coupes ,la billeterie sans compter la baisse de salaires!Ok au debut on a mis des cheat code mais ca fait un bon moment que c'est fini cette epoque!

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Après pour lyon c est un club féminin donc la ligue 1 ou c1 c est anecdotique.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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