L’OM va trop loin, la santé mentale des joueurs inquiète

En guise de punition, l’Olympique de Marseille a organisé une longue mise au vert cette semaine. Cette méthode interroge sur sa légalité et sur la santé mentale des joueurs.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont enfin libres. Depuis lundi, le groupe olympien, puni par la direction après la déroute à Nantes (3-0) le week-end dernier, était coincé à la Commanderie dans le cadre d’une mise au vert. Celle-ci a finalement pris fin ce vendredi pour le plus grand bonheur des acteurs lassés par ces rassemblements à répétition. Certains s’interrogent même sur la légalité des méthodes employées, sans pour autant solliciter leur syndicat (l’UNFP). Et pour cause, le club phocéen n’a pas dépassé les limites si l’on en croit l’avocate Marlène Elmassian.

« Il faut faire attention à la gravité qu'on peut donner à ce genre de situation, a réagi la spécialiste en droit du travail contactée par L’Equipe. Les notions qu'on convoque sont fondamentales, le droit d'aller et venir, le droit à la vie privée. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on invoque ces enjeux qu'on interdit au club d'user de son pouvoir d'organisation. Il a le droit de mettre quelques contraintes pour optimiser les résultats sportifs, jusqu'à aller à un régime d'isolement. Ce n'est pas interdit, car avant les compétitions et les grands matchs, c'est déjà le cas. »

Protégé par la loi, l’Olympique de Marseille prend néanmoins le risque d’affaiblir ses hommes. « Il peut y avoir des risques psychosociaux car leur santé mentale est déjà mise à mal, a prévenu l’avocate. Le vrai enjeu, c'est la proportionnalité de la mesure. Si c'est ponctuel, il n'y a pas de difficulté juridique majeure. Il faut qu'il y ait une justification de l'atteinte aux libertés fondamentales, et l'objectif sportif peut justifier selon moi la mise en vert. On est dans un domaine où cette pratique existe, et les joueurs ne la refusent pas. » Une rébellion après tant de contre-performances serait sans doute malvenue.