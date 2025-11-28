OM
maillot OM 2025-2026

L’OM sort un nouveau maillot, il est en or

OM28 nov. , 9:48
parGuillaume Conte
1
Juste avant Noël, l’Olympique de Marseille s’offre une nouvelle tenue. Il n’y a plus d’heure pour sortir de nouveaux maillots et l’OM a dévoilé la tenue qui sera mise en vente dans ses boutiques et les points de vente officiels à partir de ce samedi matin. Il s’agit d’un maillot couleur « or » reprenant notamment quelques anciennes tenues de la formation provençale.
« Notre nouveau maillot d’exception. Pour notre ville, pour notre club. En hommage à la Bonne Mère qui brille de nouveau et à tous les monuments qui font l’âme de Marseille » explique l’OM, qui possède déjà un maillot domicile blanc, un maillot extérieur bleu foncé et un maillot third bleu azur. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0016
OM

Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood

ICONSPORT_278257_0713
PSG

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

ICONSPORT_276930_0008
ASSE

Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE

ICONSPORT_278337_0088
OL

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Fil Info

12:20
Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood
12:00
PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique
11:40
Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE
11:20
OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer
11:00
Le taulier du PSG règle le problème Chevalier
10:40
L’Algérie continue de bouder la CAN
10:20
Ligue 1+ mise sur le Black Friday pour décoller
10:00
Le Real Madrid joue avec les nerfs de l'OL

Derniers commentaires

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Mets des triplés 😁😁 il a mit un triplé. Si DD voulait l'appeler il l'aurait fait depuis longtemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe dans les milieux français et encore...

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

A priori oui car c'est Liverpool grand d'Europe et de première League mais est ce que Luis Enrique serait tenté dy aller. Je pense qu'il préférerait allez au Barça plutôt. Ou rester a Paris

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

dans une liste de " 26" , il aura sa place car il n'a jamais posé problème et un mois c'est long ....

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Après, il ne faut rien attendre de certains supporters marseillais ...

Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

Pas faux, mais Donnarumma refusait de prolonger selon la grille de salaire du PSG. Tu ne pouvais pas détruire ton équilibre pour 1 seul homme. Donnarumma a mis plus de 2 ans à être reconnu comme le taulier du PSG, jusqu'en novembre 2024 il était discuté (remplaçant à Arsenal)...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading