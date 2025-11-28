L’OM sort un nouveau maillot, il est en or

Juste avant Noël, l’Olympique de Marseille s’offre une nouvelle tenue. Il n’y a plus d’heure pour sortir de nouveaux maillots et l’OM a dévoilé la tenue qui sera mise en vente dans ses boutiques et les points de vente officiels à partir de ce samedi matin. Il s’agit d’un maillot couleur « or » reprenant notamment quelques anciennes tenues de la formation provençale.

« Notre nouveau maillot d’exception. Pour notre ville, pour notre club. En hommage à la Bonne Mère qui brille de nouveau et à tous les monuments qui font l’âme de Marseille » explique l’OM, qui possède déjà un maillot domicile blanc, un maillot extérieur bleu foncé et un maillot third bleu azur.