L'OM sera champion, il prend les paris

A nouveau convaincant face à Metz (3-0) samedi, l’Olympique de Marseille peut se montrer ambitieux. Le club phocéen enchaîne les victoires et rend son ancien gardien Steve Mandanda optimiste pour la quête du titre en Ligue 1.

On n’arrête plus l’Olympique de Marseille . Nettement dominateurs à Saint-Symphorien samedi, les Marseillais ont enregistré une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. La bonne série représente un gros motif de satisfaction, tout comme le contenu des rencontres et le rendement des recrues estivales. Tous les feux sont au vert pour le pensionnaire du Vélodrome qui peut afficher de grandes ambitions cette saison. Et pourquoi pas le titre de champion de France ? L’hypothèse n’est pas à exclure selon Steve Mandanda.

« Si l'Olympique de Marseille peut jouer le titre ? En tout cas je l'espère, a répondu le nouveau consultant du Canal Football. Mais je trouve vraiment que cette équipe et ce collectif sont complets. On peut changer, peu importent les joueurs qui entrent, tout le monde entre dans le projet de jeu. Que ce soient Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) et le coach, ils ont fait un très bon travail pour tirer tout le monde dans le même sens, et pour que le groupe soit bien. » En effet, aucun état d’âme n’est à signaler pour le moment.

Ligue 1 04 octobre 2025 à 17:00 Metz 0 3 Match terminé Olympique Marseille Barbosa da Paixão 51 ' Gouiri 76 ' Chronologie Composition Statistiques Remplacement 80 ’ ENTRE B. Nadir Olympique Marseille SORT I. Barbosa da Paixão Olympique Marseille Remplacement 79 ’ ENTRE H. Tsitaishvili Metz SORT F. Ballo Touré Metz Remplacement 79 ’ ENTRE B. Djomeni Madjo Metz SORT H. Diallo Metz But 76 ’ A. Gouiri Olympique Marseille Voir Les Détails Complets Du Match

L'entraîneur Roberto De Zerbi donne sa chance à tout le monde et personne n’a à se plaindre lorsque les choix sont payants. « Enchaîner les résultats comme ça, ça favorise aussi la possibilité de faire tourner. Les joueurs sont de meilleure humeur, l'atmosphère est meilleure aussi. Donc forcément, c'est plus facile, a expliqué l’ancien gardien marseillais. Ils méritent vraiment de vivre ces moments-là parce que c'est un club qui est extraordinaire. » Après sept journées de championnat, l’Olympique de Marseille occupe la deuxième place avec un point de retard sur le Paris Saint-Germain.