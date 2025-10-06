amical un super aubameyang porte l om contre aston villa iconsport 266359 0062 397000

L'OM sera champion, il prend les paris

OM06 oct. , 19:00
parEric Bethsy
2
A nouveau convaincant face à Metz (3-0) samedi, l’Olympique de Marseille peut se montrer ambitieux. Le club phocéen enchaîne les victoires et rend son ancien gardien Steve Mandanda optimiste pour la quête du titre en Ligue 1.
On n’arrête plus l’Olympique de Marseille. Nettement dominateurs à Saint-Symphorien samedi, les Marseillais ont enregistré une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. La bonne série représente un gros motif de satisfaction, tout comme le contenu des rencontres et le rendement des recrues estivales. Tous les feux sont au vert pour le pensionnaire du Vélodrome qui peut afficher de grandes ambitions cette saison. Et pourquoi pas le titre de champion de France ? L’hypothèse n’est pas à exclure selon Steve Mandanda.
« Si l'Olympique de Marseille peut jouer le titre ? En tout cas je l'espère, a répondu le nouveau consultant du Canal Football. Mais je trouve vraiment que cette équipe et ce collectif sont complets. On peut changer, peu importent les joueurs qui entrent, tout le monde entre dans le projet de jeu. Que ce soient Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) et le coach, ils ont fait un très bon travail pour tirer tout le monde dans le même sens, et pour que le groupe soit bien. » En effet, aucun état d’âme n’est à signaler pour le moment.

Ligue 1

04 octobre 2025 à 17:00
Metz
0
3
Match terminé
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão51'Gouiri76'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
80
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
79
ENTRE
H. Tsitaishvili
MetzMetz
SORT
F. Ballo Touré
MetzMetz
Remplacement
79
ENTRE
B. Djomeni Madjo
MetzMetz
SORT
H. Diallo
MetzMetz
But
76
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
L'entraîneur Roberto De Zerbi donne sa chance à tout le monde et personne n’a à se plaindre lorsque les choix sont payants. « Enchaîner les résultats comme ça, ça favorise aussi la possibilité de faire tourner. Les joueurs sont de meilleure humeur, l'atmosphère est meilleure aussi. Donc forcément, c'est plus facile, a expliqué l’ancien gardien marseillais. Ils méritent vraiment de vivre ces moments-là parce que c'est un club qui est extraordinaire. » Après sept journées de championnat, l’Olympique de Marseille occupe la deuxième place avec un point de retard sur le Paris Saint-Germain.
2
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading