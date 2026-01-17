L'OM sans Pavard ni Maupay à Angers

Rothen et dugarry sont d'anciens joueurs internationaux dont l'un est champion du monde. Est ce que ce Monsieur de surcroît italien ,a déjà gagné un championnat,une coupe d'Italie une LDC ou une coupe du monde ? Non . Quand on est incompétent,on voit les autres incompétents . Et de ZERBI ,en dehors de ses crises de nerfs sur les arbitres ,sa crise de jalousie sur le PSG , qu'a t il apporté au football français rien sauf sa mauvaise foi de joueur italien tricheur et menteur .
Pérez est en grosse panne d'idée il est useless
Je ne vois pas le rapport…
Encore un titre à la con spécialité de foot01 pour attirer les nigauds que nous sommes.
Si on a une proposition à 35m +5m de bonus faut pas hésiter. Moreira pourra largement prendre la suite
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #SCOOM Les 2️⃣1️⃣ 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 retenus par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 18ème journée de @Ligue1 ⚡️