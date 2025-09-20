ICONSPORT_267377_0058

L'OM repart en Italie lundi, c'est la saison 2 du ritiro

OM20 sept. , 18:46
parClaude Dautel
Au lendemain du match OM-PSG, Roberto De Zerbi iront en stage en Italie, tout comme ils l'avaient fait en fin de saison passée. Un ritiro de début de saison qui a pour but de souder le groupe marseillais.
« Après le succès du stage de cohésion à Rome la saison dernière, le club a décidé de renouveler l’expérience. L’équipe repart dans la capitale italienne pour quelques jours de travail collectif à partir de lundi prochain, mêlant entraînements, ateliers en groupe et moments de vie. Ce stage s’inscrit pleinement dans la philosophie des dirigeants et de l’entraîneur qui voient dans ces rassemblements l’occasion idéale de souder le vestiaire et d’intégrer les nouveaux arrivants. L’édition précédente avait été unanimement saluée par les joueurs et le staff pour son impact sur la dynamique collective. En capitalisant sur ce qui avait fonctionné la saison dernière, ce nouveau séjour à Rome vise à consolider les liens naissants et les automatismes déjà existants dans l’effectif », précise l'Olympique de Marseille dans un communiqué.

L'OM se met au vert du côté de Rome

La saison passée, à quelques matchs de la fin de saison, et afin de préparer sereinement des rencontres décisives pour la qualification à la Ligue des champions, l'entraîneur italien de l'OM avait emmené ses troupes dans un palace romain. Un séjour qui avait été suivi par deux victoires. L'Olympique de Marseille a donc décidé de revenir à cette recette gagnante pour souder un groupe qui a souffert après l'incident vécu à Rennes, lequel a abouti au départ de Jonathan Rowe et Adrien Rabiot.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
85221-178
7
O. Marseille
64202594
8
Lens
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

