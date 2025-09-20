L'OM repart en Italie lundi, c'est la saison 2 du ritiro

Au lendemain du match OM-PSG, Roberto De Zerbi iront en stage en Italie, tout comme ils l'avaient fait en fin de saison passée. Un ritiro de début de saison qui a pour but de souder le groupe marseillais.

« Après le succès du stage de cohésion à Rome la saison dernière, le club a décidé de renouveler l’expérience. L’équipe repart dans la capitale italienne pour quelques jours de travail collectif à partir de lundi prochain, mêlant entraînements, ateliers en groupe et moments de vie. Ce stage s’inscrit pleinement dans la philosophie des dirigeants et de l’entraîneur qui voient dans ces rassemblements l’occasion idéale de souder le vestiaire et d’intégrer les nouveaux arrivants. L’édition précédente avait été unanimement saluée par les joueurs et le staff pour son impact sur la dynamique collective. En capitalisant sur ce qui avait fonctionné la saison dernière, ce nouveau séjour à Rome vise à consolider les liens naissants et les automatismes déjà existants dans l’effectif », précise l'Olympique de Marseille dans un communiqué.

L'OM se met au vert du côté de Rome