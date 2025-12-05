ICONSPORT_279016_0009

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Ligue 105 déc. , 20:15
parMehdi Lunay
6
Compo du Lille OSC : Ozer - Meunier, Mandi, Ngoy, Perraud - Bentaleb, André - E.Mbappé, Sahraoui, Haraldsson - Igamane
Compo de l'Olympique de Marseille : Rulli - Balerdi, Aguerd, Pavard - Emerson, Vermeeren, Kondogbia, Weah - Paixao, Greenwood, Aubameyang
6
t es tellement plus con que la moyenne est basse... heureusement tu n res pas equipé pour en avoir conscience...

Magnifique avec le Brizard, tu tires le maillot d’un côté, il y a faute, tu tires le maillot de l’autre, il y en a pas 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Aucun tir pour L OM. La honte

Rulli meilleur gardien du monde...OM champion....😂y a du boulot les gars

L1 : Brest refroidit déjà Monaco

Et voilà comme d'hab avec ceux qui font le match de leur vie ils se liquéfient derrière

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

