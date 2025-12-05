ICONSPORT_276170_0548
Hakimi blessure

PSG : Hakimi blessé, l’UEFA épargne Luis Diaz

PSG05 déc. , 19:20
parEric Bethsy
3
Etonnante décision de la part de l’UEFA. Initialement suspendu trois matchs après son exclusion contre le Paris Saint-Germain (victoire 1-2) le 4 novembre en Ligue des Champions, Luis Diaz a vu sa sanction réduite. Le Bayern Munich a fait appel et a obtenu une suspension ramenée à deux rencontres. L’ailier colombien a pourtant commis une faute grossière et dangereuse sur Achraf Hakimi. Son tacle a effectivement blessé le latéral droit parisien à la cheville pour de longues semaines. Privé du choc perdu contre Arsenal (3-1), l’ancien joueur de Liverpool n’affrontera pas non plus le Sporting Portugal mardi. Mais le Bayern pourra le réintégrer contre l’Union Saint-Gilloise le 21 janvier.
Derniers commentaires

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

oui mais du coup tu as quelques groupes avec 3 gros dont le nôtre

Brest - Monaco : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Toujours plus nul à la var, corriger les horreurs des matchs d’avant par des horreurs sur les matchs du jour ou comment être encore plus nul à chaque journée de championnat 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG : Hakimi blessé, l’UEFA épargne Luis Diaz

il suffit que le Bayern réclame et c'est réduit.Ce n'est pas 3 matchs qu'il devait avoir .Hakimi est gravement blessé et Diaz joue lui

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

L'Ouzbekistan dans 2 groupes ??? Vraiment nul ce format a 48 y a plus aucun groupe de la mort....

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

pas top le groupe

