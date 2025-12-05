Officiel : Le tirage complet de la Coupe du monde 2026

Voici le tirage au sort final des groupes de la Coupe du monde 2026

Groupe A : Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, barrages D Europe

Groupe B : Canada, Suisse, Qatar, barrage A Europe

Groupe C : Brésil, Maroc, Ecosse, Haïti

Groupe D : Etats-Unis, Australie, Paraguay, barrages C Europe

Groupe E : Allemagne, Equateur, Cote d’Ivoire, Curaçao

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Tunisie, barrage B Europe

Groupe G : Belgique, Iran, Egypte, Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap Vert

Groupe I : France, Sénégal, Norvège, barrage intercontinental 2

Groupe J : Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie

Groupe K : Portugal, Colombie, Ouzbékistan, barrage intercontinental 1

Groupe L : Angleterre, Croatie, Panama, Ghana

La France sera dans le groupe de la Norvège, du Sénégal et un qualifié restant à déterminer lors des barrages du mois de mars. Le barragiste sera la Bolivie, le Surinam ou l'Irak.