ICONSPORT_279007_0220

Officiel : Le tirage complet de la Coupe du monde 2026

Mondial 202605 déc. , 20:07
parGuillaume Conte
0
Voici le tirage au sort final des groupes de la Coupe du monde 2026
Groupe A : Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, barrages D Europe
Groupe B : Canada, Suisse, Qatar, barrage A Europe
Groupe C : Brésil, Maroc, Ecosse, Haïti
Groupe D : Etats-Unis, Australie, Paraguay, barrages C Europe
Groupe E : Allemagne, Equateur, Cote d’Ivoire, Curaçao
Groupe F : Pays-Bas, Japon, Tunisie, barrage B Europe
Groupe G : Belgique, Iran, Egypte, Nouvelle-Zélande
Groupe H : Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap Vert
Groupe I : France, Sénégal, Norvège, barrage intercontinental 2
Groupe J : Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie
Groupe K : Portugal, Colombie, Ouzbékistan, barrage intercontinental 1
Groupe L : Angleterre, Croatie, Panama, Ghana
La France sera dans le groupe de la Norvège, du Sénégal et un qualifié restant à déterminer lors des barrages du mois de mars. Le barragiste sera la Bolivie, le Surinam ou l'Irak.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0247
OL

L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps

Yan Diomandé
PSG

Un talent ivoirien à la mode, le PSG rejoint la foule

ICONSPORT_277693_0160
Ligue 2

L2 : Un fumigène touche un joueur, match arrêté à Bastia

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Fil Info

22:40
L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps
22:20
Un talent ivoirien à la mode, le PSG rejoint la foule
22:16
L2 : Un fumigène touche un joueur, match arrêté à Bastia
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée
21:48
OM : Les supporters proches du divorce avec Rulli
21:40
CdM 2026 : La France privée d'Ouzbékistan, l'explication tombe
21:10
Le LOSC réalise un coup de force avant de jouer l'OM
20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée
20:54
L1 : Brest refroidit déjà Monaco

Derniers commentaires

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

t es tellement plus con que la moyenne est basse... heureusement tu n res pas equipé pour en avoir conscience...

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Magnifique avec le Brizard, tu tires le maillot d’un côté, il y a faute, tu tires le maillot de l’autre, il y en a pas 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Aucun tir pour L OM. La honte

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Rulli meilleur gardien du monde...OM champion....😂y a du boulot les gars

L1 : Brest refroidit déjà Monaco

Et voilà comme d'hab avec ceux qui font le match de leur vie ils se liquéfient derrière

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading