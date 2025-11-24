G6iiPqoWoAEWUt7
L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

OM24 nov. , 20:10
parClaude Dautel
A 24 heures du match entre l'OM et Newcastle, le club phocéen a confirmé la prolongation de son contrat de sponsoring avec CMA CGM pour trois années supplémentaires pour un montant qui n'a pas été dévoilé.
Patron de la compagnie maritime CMA CGM, mais également de La Provence, de Brut et de RMC BFM, Rodolphe Saadé a signé ce lundi un contrat qui fait de sa société le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028. « Je suis heureux d’annoncer que CMA CGM renouvelle son engagement comme sponsor principal de l’Olympique de Marseille pour deux saisons supplémentaires. Depuis 2023, nous avançons aux côtés d’un club qui porte ce que Marseille a de plus fort : l’énergie, l’audace et l’envie de se dépasser. Nous souhaitons continuer à faire vibrer le Vélodrome et à transmettre aux Marseillais, et d’abord à sa jeunesse, un esprit d’effort et de fierté », a indiqué le patron de CMA CGM.
Pablo Longoria s'est également félicité de conserver un sponsor majeur pour trois ans de plus. « Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat d’ampleur avec le Groupe CMA CGM. Cette prolongation reflète une relation de confiance et une passion mutuelle entre deux institutions majeures de Marseille. Dans la période de transformation structurelle et de croissance que traverse notre club, sur les plans sportif comme économique, disposer d’un partenaire aussi solide, partageant notre niveau d’ambition et d’exigence, profondément engagé envers son territoire et doté d’une vision internationale qui nourrit et inspire la nôtre, est un atout considérable. Cette journée marque une nouvelle étape importante pour l’avenir de l’OM », a confié le président de l'Olympique de Marseille. 
Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Sacré Rémi...

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Saadé (CMA-CGM), ce flibustier qui avec ses petites camarades armateurs (Maersk, MSC, etc) s'est entendu pour gonfler les prix artificiellement (fois 10) pendant le COVID et cela a eu pour conséquences de faire couler des dizaines de boîtes et a la CMA de s'enrichir de manière exponentielle au point qu'ils ont pu racheter La Provence, CEVA, devenir sponsor de l'OM, etc. Alors que cette boîte avait été soutenu a bout de bras par l'Etat... On pourrait se dire que ces milliards de profits ont rapportes des milliards a l'Etat en impôts... Mais pas du tout car la France n'a pas touché un rond de ses mégas profits: Alors que les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui représente 25% des bénéfices, les armateurs, eux, paient la taxe au tonnage : une taxe forfaitaire, qui s'applique uniquement sur le poids des navires, sans tenir compte du volume ou de la valeur des marchandises transportées Bref une boîte détestable où en plus le management est tyrannique pour connaître 4 a 5 personnes y bossant ou y ayant bossé...

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

Greewood il lui reste encore 4 ans de contrat, il est intransferable pour le moment

Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Le classement n'est toujours pas bon. Rennes (différence de buts +5) est 6ème et l'OL (+3) est 7ème. Metz (-16) est 17ème, derrière Nantes (-7) et Lorient (-12).

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Le futur propriétaire de L OM, mais il veulent encore rien dire

