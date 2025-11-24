L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

A 24 heures du match entre l'OM et Newcastle, le club phocéen a confirmé la prolongation de son contrat de sponsoring avec CMA CGM pour trois années supplémentaires pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

Patron de la compagnie maritime CMA CGM, mais également de La Provence, de Brut et de RMC BFM, Rodolphe Saadé a signé ce lundi un contrat qui fait de sa société le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028. « Je suis heureux d’annoncer que CMA CGM renouvelle son engagement comme sponsor principal de l’Olympique de Marseille pour deux saisons supplémentaires. Depuis 2023, nous avançons aux côtés d’un club qui porte ce que Marseille a de plus fort : l’énergie, l’audace et l’envie de se dépasser. Nous souhaitons continuer à faire vibrer le Vélodrome et à transmettre aux Marseillais, et d’abord à sa jeunesse, un esprit d’effort et de fierté », a indiqué le patron de CMA CGM.

Pablo Longoria s'est également félicité de conserver un sponsor majeur pour trois ans de plus. « Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat d’ampleur avec le Groupe CMA CGM. Cette prolongation reflète une relation de confiance et une passion mutuelle entre deux institutions majeures de Marseille. Dans la période de transformation structurelle et de croissance que traverse notre club, sur les plans sportif comme économique, disposer d’un partenaire aussi solide, partageant notre niveau d’ambition et d’exigence, profondément engagé envers son territoire et doté d’une vision internationale qui nourrit et inspire la nôtre, est un atout considérable. Cette journée marque une nouvelle étape importante pour l’avenir de l’OM », a confié le président de l'Olympique de Marseille.