L'OM prolonge Tadjidine Mmadi

Dans un communiqué, l'OM a officialisé la prolongation de contrat jusqu'en 2029 de Tadjidine Mmadi, son attaquant de 18 ans.

« Arrivé très jeune à l’OM en provenance de l’un de nos clubs partenaires, le FC Loisirs Malpassé en 2019-2020, Tadjidine Mmadi a débuté sous le maillot olympien en catégorie U13, soit en préformation. Il a ensuite gravi un à un les échelons des équipes de jeunes jusqu'à remporter, en 2022-2023, le championnat de France U17.

La saison suivante, en 2023-2024, le natif de Marseille d’origine comorienne gagne la Coupe Gambardella face à l’AS Nancy Lorraine (4-1) avec une équipe composée d’une majorité de joueurs de la région marseillaise ou de ses alentours.

Le 20 mars 2025, Tadjidine signe son premier contrat professionnel avec l’OM. Cette saison, il a disputé quatre matchs avec l’équipe de Roberto De Zerbi et a inscrit son premier avec les professionnels contre Bourg-en-Bresse, lors des 32es de finale de Coupe de France.

Sérieux, appliqué et impliqué, il est récompensé de ses efforts avec une prolongation de contrat qui le lie avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029. Cette prolongation vient renforcer le projet du club et sa volonté d'intégrer de plus en plus souvent les jeunes joueurs issus de la formation à l'équipe première », indique l’Olympique de Marseille dans un communiqué.