Tadjidine Mmadi

L'OM prolonge Tadjidine Mmadi

OM26 janv. , 19:50
parClaude Dautel
Dans un communiqué, l'OM a officialisé la prolongation de contrat jusqu'en 2029 de Tadjidine Mmadi, son attaquant de 18 ans.
« Arrivé très jeune à l’OM en provenance de l’un de nos clubs partenaires, le FC Loisirs Malpassé en 2019-2020, Tadjidine Mmadi a débuté sous le maillot olympien en catégorie U13, soit en préformation. Il a ensuite gravi un à un les échelons des équipes de jeunes jusqu'à remporter, en 2022-2023, le championnat de France U17.
La saison suivante, en 2023-2024, le natif de Marseille d’origine comorienne gagne la Coupe Gambardella face à l’AS Nancy Lorraine (4-1) avec une équipe composée d’une majorité de joueurs de la région marseillaise ou de ses alentours.
Le 20 mars 2025, Tadjidine signe son premier contrat professionnel avec l’OM. Cette saison, il a disputé quatre matchs avec l’équipe de Roberto De Zerbi et a inscrit son premier avec les professionnels contre Bourg-en-Bresse, lors des 32es de finale de Coupe de France.
Sérieux, appliqué et impliqué, il est récompensé de ses efforts avec une prolongation de contrat qui le lie avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029. Cette prolongation vient renforcer le projet du club et sa volonté d'intégrer de plus en plus souvent les jeunes joueurs issus de la formation à l'équipe première », indique l’Olympique de Marseille dans un communiqué.
Derniers commentaires

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Oui c est vrai mais au moins L OM a réussi a battre paris bis , que Lyon a pas su le faire

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Toi tu a étais fini au caca

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Il n'y a rien de fou. En début de saison, Lyon avait l'effectif pour jouer entre la 6ème et la 4ème place. Pour l'instant, ils sont 4ème, ça respecte l'ordre des choses. Etre sur le podium serait déjà plus étonnant.

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Tu peux aussi compter sur Marseille qui a bien un plus gros banc de qualité, L OM peuvent même se permettre de mettre sur le banc greewood, aubam face au second de championnat, alors que beaucoup d équipe ne peuvent pas se le permettre

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Perso je lance des Morty :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

