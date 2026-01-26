L'OM prolonge Tadjidine Mmadi

Oui c est vrai mais au moins L OM a réussi a battre paris bis , que Lyon a pas su le faire
Toi tu a étais fini au caca
Il n'y a rien de fou. En début de saison, Lyon avait l'effectif pour jouer entre la 6ème et la 4ème place. Pour l'instant, ils sont 4ème, ça respecte l'ordre des choses. Etre sur le podium serait déjà plus étonnant.
Tu peux aussi compter sur Marseille qui a bien un plus gros banc de qualité, L OM peuvent même se permettre de mettre sur le banc greewood, aubam face au second de championnat, alors que beaucoup d équipe ne peuvent pas se le permettre
Perso je lance des Morty :D
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
