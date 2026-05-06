L'OM privé d'Europe à cause des fautes d'arbitrage

Actuellement septième de Ligue 1, l'OM n'est pas du tout certain de jouer une coupe d'Europe la saison prochaine. Du côté de Marseille, on ne doit s'en prendre qu'aux joueurs, mais on peut aussi avoir des regrets concernant certaines décisions arbitrales.

Après la victoire de l'OL contre Rennes, l'Olympique de Marseille n'a plus aucune chance de finir sur le podium de Ligue 1 puisque le club phocéen compte sept points de retard sur Lyon, avec seulement deux matchs à jouer. Et l'écart avec Lille, cinq points, rend presque impossible une quatrième place, synonyme de barrage pour jouer la Ligue des champions. Pour l'instant, l'équipe d'Habib Beye n'a qu'une solution pour jouer l'Europe : c'est prendre six points sur six et compter sur des mauvais résultats de Rennes et Monaco. Mais, ce mercredi, le compte @ArbitreVAR va faire maugréer les supporters de l'OM. En effet, s'appuyant sur une analyse systématique de la totalité des matchs de Ligue 1, ce média, qui a des arbitres amateurs dans son panel, constate que l'Olympique de Marseille ne devait pas être septième de Ligue 1, mais cinquième.

Il manque deux points à l'OM

En effet, l'Olympique de Marseille est, dans le Top 10 du classement, l'équipe qui a été le plus pénalisée par des erreurs d'arbitrage. Des bévues qui ont, selon @ArbitreVAR, privé l'OM de 2,22 points, là où par exemple le RC Lens a été « favorisé » avec 2,04 points de plus. Au classement de Ligue 1 revu par ces décisions favorables et défavorables, ce n'est pas rien. Parce que selon le classement mis à jour avec la totalité des décisions arbitrales erronées et discutables, le club de Frank McCourt ne serait plus septième mais cinquième à deux journées de la fin de la saison. Plus précisément, l'Olympique de Marseille aurait deux points de retard sur Lille, contre cinq actuellement, et six sur l'Olympique Lyonnais contre sept dans le vrai classement de Ligue 1.

Le classement de Ligue 1 revu et corrigé

Forcément, tout cela ne doit pas masquer les prestations calamiteuses de Leonardo Balerdi et ses coéquipiers depuis quelques matchs. Car les arbitres n'y sont pour rien si l'OM a été nul contre Lorient et Nantes, mais cet éclairage un peu différent permet de montrer que parfois les saisons ne tiennent pas à grand-chose. Maintenant, pour mériter de jouer l'Europe, les joueurs marseillais doivent déjà gagner au Havre et contre Rennes, il sera ensuite temps de faire les comptes définitifs.