Plusieurs erreurs des arbitres plombent l'OM
L'OM a perdu des points précieux

L'OM privé d'Europe à cause des fautes d'arbitrage

OM06 mai , 12:00
parClaude Dautel
11
Actuellement septième de Ligue 1, l'OM n'est pas du tout certain de jouer une coupe d'Europe la saison prochaine. Du côté de Marseille, on ne doit s'en prendre qu'aux joueurs, mais on peut aussi avoir des regrets concernant certaines décisions arbitrales.
Après la victoire de l'OL contre Rennes, l'Olympique de Marseille n'a plus aucune chance de finir sur le podium de Ligue 1 puisque le club phocéen compte sept points de retard sur Lyon, avec seulement deux matchs à jouer. Et l'écart avec Lille, cinq points, rend presque impossible une quatrième place, synonyme de barrage pour jouer la Ligue des champions. Pour l'instant, l'équipe d'Habib Beye n'a qu'une solution pour jouer l'Europe : c'est prendre six points sur six et compter sur des mauvais résultats de Rennes et Monaco. Mais, ce mercredi, le compte @ArbitreVAR va faire maugréer les supporters de l'OM. En effet, s'appuyant sur une analyse systématique de la totalité des matchs de Ligue 1, ce média, qui a des arbitres amateurs dans son panel, constate que l'Olympique de Marseille ne devait pas être septième de Ligue 1, mais cinquième.

Il manque deux points à l'OM

En effet, l'Olympique de Marseille est, dans le Top 10 du classement, l'équipe qui a été le plus pénalisée par des erreurs d'arbitrage. Des bévues qui ont, selon @ArbitreVAR, privé l'OM de 2,22 points, là où par exemple le RC Lens a été « favorisé » avec 2,04 points de plus. Au classement de Ligue 1 revu par ces décisions favorables et défavorables, ce n'est pas rien. Parce que selon le classement mis à jour avec la totalité des décisions arbitrales erronées et discutables, le club de Frank McCourt ne serait plus septième mais cinquième à deux journées de la fin de la saison. Plus précisément, l'Olympique de Marseille aurait deux points de retard sur Lille, contre cinq actuellement, et six sur l'Olympique Lyonnais contre sept dans le vrai classement de Ligue 1.
L'OM et Nantes ne sont pas vernis
Le classement de Ligue 1 revu et corrigé
Forcément, tout cela ne doit pas masquer les prestations calamiteuses de Leonardo Balerdi et ses coéquipiers depuis quelques matchs. Car les arbitres n'y sont pour rien si l'OM a été nul contre Lorient et Nantes, mais cet éclairage un peu différent permet de montrer que parfois les saisons ne tiennent pas à grand-chose. Maintenant, pour mériter de jouer l'Europe, les joueurs marseillais doivent déjà gagner au Havre et contre Rennes, il sera ensuite temps de faire les comptes définitifs.
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Sauf exception avec ego surdimensionné, les jeunes que l'on fait vraiment progresser développent plus facilement l'amour du maillot. Après les 'fils de X,Y, Z' ça ne marche quasi jamais. Des joueurs dans ce cas qui finissent vraiment en top player je vois pas trop, ptet les Thuram ou Maldini. Le reste je vois pas trop.

L'OM privé d'Europe à cause des fautes d'arbitrage

Jusqu'à 6 ans dit tu ? Je comprends mieux tes commentaires 🫪👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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