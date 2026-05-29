L'OM piégé, Greenwood bradé à moins de 50 ME

Valorisé à 50 millions d’euros par l’OM cet été, Mason Greenwood est courtisé par l’AS Roma. Le club italien a néanmoins un plan en tête pour faire venir l’attaquant anglais à un prix plus favorable.

« Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne » a notamment glissé le nouvel homme fort de l’OM. A peine nommé directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi a été interrogé sur l’avenir de son meilleur joueur Mason Greenwood a notamment glissé le nouvel homme fort de l’OM.

Rome veut faire plier l'OM

L’ancien Brestois n’est pas sans savoir que l’AS Roma fait de Mason Greenwood sa priorité sur le marché des transferts. Marseille a besoin de vendre pour se conformer aux exigences de l’UEFA et de la DNCG et a fixé le prix de son meilleur buteur à 50 millions d’euros. Un prix que la Roma a l’intention de revoir à la baisse selon la Repubblica. Le média italien rapporte dans son édition du jour que le club de la Louve sait à quel point Marseille est dans le rouge financièrement.

La Roma n’est pas pressée et va par conséquent jouer la montre pour faire baisser le prix de Greenwood tout en sachant que l’OM, dans le besoin de vendre, pourrait finir par craquer en vendant sa star à un prix inférieur. Le média indique tout de même que Rome a des alternatives, au cas où Marseille finirait pas conserver l’ancien joueur de Manchester United. Antonio Nusa et Crysencio Summerville sont ciblés.

Il Messaggero indique de son côté que pour l’heure, les négociations n’ont pas commencé entre la Roma et l’OM pour un potentiel transfert de Mason Greenwood. Le club italien attend la nomination de son futur directeur sportif Tony D'Amico pour enclencher la deuxième. Avec l’objectif pour le dirigeant italien de 46 ans de réaliser un premier très gros coup sur le marché des transferts avec la Roma en signant Mason Greenwood.