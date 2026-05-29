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L'OM piégé, Greenwood bradé à moins de 50 ME

OM29 mai , 19:30
parCorentin Facy
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Valorisé à 50 millions d’euros par l’OM cet été, Mason Greenwood est courtisé par l’AS Roma. Le club italien a néanmoins un plan en tête pour faire venir l’attaquant anglais à un prix plus favorable.
A peine nommé directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi a été interrogé sur l’avenir de son meilleur joueur Mason Greenwood. « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne » a notamment glissé le nouvel homme fort de l’OM.

Rome veut faire plier l'OM

L’ancien Brestois n’est pas sans savoir que l’AS Roma fait de Mason Greenwood sa priorité sur le marché des transferts. Marseille a besoin de vendre pour se conformer aux exigences de l’UEFA et de la DNCG et a fixé le prix de son meilleur buteur à 50 millions d’euros. Un prix que la Roma a l’intention de revoir à la baisse selon la Repubblica. Le média italien rapporte dans son édition du jour que le club de la Louve sait à quel point Marseille est dans le rouge financièrement.
La Roma n’est pas pressée et va par conséquent jouer la montre pour faire baisser le prix de Greenwood tout en sachant que l’OM, dans le besoin de vendre, pourrait finir par craquer en vendant sa star à un prix inférieur. Le média indique tout de même que Rome a des alternatives, au cas où Marseille finirait pas conserver l’ancien joueur de Manchester United. Antonio Nusa et Crysencio Summerville sont ciblés.

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Il Messaggero indique de son côté que pour l’heure, les négociations n’ont pas commencé entre la Roma et l’OM pour un potentiel transfert de Mason Greenwood. Le club italien attend la nomination de son futur directeur sportif Tony D'Amico pour enclencher la deuxième. Avec l’objectif pour le dirigeant italien de 46 ans de réaliser un premier très gros coup sur le marché des transferts avec la Roma en signant Mason Greenwood.
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Je crois que tu n'as pas pris cet article avec la distance appropriée. Ce sont juste des préférences affichées par les joueurs. Si ils sont amenés à jouer pendant la finale, ils le feront et ils ne balanceront pas leurs matches. La boulangerie, c'est un métier très matinal. Bcp doivent être fermés naturellement un samedi à 17h ou 18h, surtout fin Mai. Ou ça ne les gênera pas outre-mesure de le faire. Pour les autres, on peut s'attendre à ce que bcp de personnes au travail jettent régulièrement un oeil sur leur téléphone ou une tablette.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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