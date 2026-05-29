L'OL pleure la disparition de Bryan Bergougnoux

Sur son compte X, l’Olympique Lyonnais a publié un message destiné aux proches de son ancien joueur Bryan Bergougnoux, tragiquement décédé ce vendredi à l’âge de 43 ans.

« L’Olympique Lyonnais a appris avec une immense tristesse le décès de l’enfant du club, Bryan Bergougnoux. Le club est sous le choc face à cette terrible nouvelle et adresse ses plus sincères pensées à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu et aimé. Hommage à venir » a publié sur X le club rhodanien, qui devrait rendre un hommage important à son ancien attaquant dans les jours et semaines à venir.