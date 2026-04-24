L'OM ne lui a pas laissé le temps, il fait rêver toute l'Italie

Auteur d’une saison solide avec Sassuolo, le milieu de terrain canadien Ismaël Koné est courtisé par deux grands cadors italiens. L’ancien Marseillais a dû rebondir avec son passage difficile au sein du club de la cité phocéenne.

Vendu cet hiver à Sassuolo pour dix millions d’euros, le milieu de terrain, Ismaël Koné a su rebondir depuis son passage tumultueux au sein de l’ Olympique de Marseille . L’international canadien (38 sélections) a trouvé son rythme de croisière en Serie A . Certains cadors du championnat italien scrutent son dossier en vue du mercato estival. À 23 ans, le natif d’Abidjan s’apprête à passer un nouveau cap. Au sein des Neroverdi, Koné attire le regard des clubs de Milan, mais pas que. Selon le journaliste italien Matteo Moretto, Sassuolo pourrait faire doubler son prix de vente par rapport à l’option d’achat levée avec l’OM.

Koné fait chavirer la Serie A

Après un exercice 2025-2026 solide, Ismaël Koné attire non seulement les regards du futur champion d’Italie, mais également de la Juventus. Le club du Piémont fait donc face à la concurrence des clubs lombards dans le dossier. Si la place en Ligue des champions n’est pas encore définitivement assurée pour la Vieille Dame, les clubs de Milan n’ont plus à s’inquiéter.

Sous contrat jusqu’en 2030 avec le club de Sassuolo, Ismaël Koné est évalué à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Les Neroverdi veulent encore attendre pour faire monter les enchères. Le milieu de terrain de 23 ans va également s’envoler le 11 juin prochain pour disputer la Coupe du monde 2026 à domicile. De belles performances lors du mondial peuvent également ouvrir de nouvelles portes à l’ancien rennais, mais également faire monter son prix. Avec seulement neuf apparitions sous le maillot marseillais, Ismaël Koné n’a jamais su s’imposer au sein du club de la cité phocéenne. Désormais, il fait le bohneur des suiveurs de la Serie A.