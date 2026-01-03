ICONSPORT_268236_0062

L'OM gagne son bras de fer, Longoria est intraitable

OM03 janv. , 21:00
parEric Bethsy
3
Déterminée à arracher la signature de Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus Turin a fini par comprendre le message. L’Olympique de Marseille refuse de vendre son milieu de terrain et l’a clairement fait savoir aux dirigeants italiens désormais contraints de s’orienter sur une autre piste.
La stabilité n’est pas vraiment le mot d’ordre du président Pablo Longoria. Mais cet hiver, l’Olympique de Marseille semble emprunter un chemin différent. Le club phocéen, plutôt satisfait du travail effectué l'été dernier, ne devrait pas chambouler son effectif. Dans le sens des départs, si l’on excepte les coups de pression envoyés aux jeunes Darryl Bakola et Robinio Vaz jugés trop gourmands dans la négociation de leurs nouveaux contrats respectifs, seuls les indésirables sont autorisés à partir cet hiver. Il n'est pas question pour le vice-champion de France de s’affaiblir en laissant filer un élément aussi important que Pierre-Emile Hojbjerg.

On sait depuis plusieurs semaines que la Juventus Turin s’intéresse vivement au milieu de terrain. Le cador italien considère l’international danois comme la recrue idéale grâce à son expérience et sa personnalité sur le terrain. Très vite, le directeur football Medhi Benatia, qui s’était exprimé dans la presse transalpine, puis Pablo Longoria en conférence de presse ont publiquement fermé la porte. Un double avertissement insuffisant pour dissuader la Juventus Turin. Les Bianconeri pensaient faire craquer l’Olympique de Marseille à force d’insister. Mais les dirigeants turinois ont fini par comprendre le message.
Ce samedi, La Gazzetta dello Sport affirme que le pensionnaire de Serie A jette l’éponge. La Vieille Dame ne veut plus perdre son temps sur un dossier impossible. Refroidie, la Juventus Turin va maintenant se pencher sur la piste de l’Argentin Guido Rodriguez à West Ham. Une belle victoire pour l’Olympique de Marseille capable de résister aux assauts d’une grosse écurie européenne. Reste à savoir si les Italiens ont vraiment testé la direction olympienne avec une offre plus alléchante qu'un simple échange avec Manuel Locatelli.
3
Derniers commentaires

L'OM gagne son bras de fer, Longoria est intraitable

Il est motivé que pour L OM, sont grand ami c'est benatia ils ont joué ensemble au bayern

LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Le Lost , tellement sûr d’eux qu’ils gagnent du temps depuis la 20è… 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Que j'ai hate de voir ca. Ce p'tit Sulc me plait bien.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Franchement dans quelques semaines ca peux vraiment avoir une putain de gueule notre équipe.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

J'attends encore ceux qui disait qu'on serait largué a la mi saison.......

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

