L'OM gagne son bras de fer, Longoria est intraitable

Déterminée à arracher la signature de Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus Turin a fini par comprendre le message. L’Olympique de Marseille refuse de vendre son milieu de terrain et l’a clairement fait savoir aux dirigeants italiens désormais contraints de s’orienter sur une autre piste.

La stabilité n’est pas vraiment le mot d’ordre du président Pablo Longoria. Mais cet hiver, l’Olympique de Marseille semble emprunter un chemin différent. Le club phocéen, plutôt satisfait du travail effectué l'été dernier, ne devrait pas chambouler son effectif. Dans le sens des départs, si l’on excepte les coups de pression envoyés aux jeunes Darryl Bakola et Robinio Vaz jugés trop gourmands dans la négociation de leurs nouveaux contrats respectifs, seuls les indésirables sont autorisés à partir cet hiver. Il n'est pas question pour le vice-champion de France de s’affaiblir en laissant filer un élément aussi important que Pierre-Emile Hojbjerg.

On sait depuis plusieurs semaines que la Juventus Turin s’intéresse vivement au milieu de terrain. Le cador italien considère l’international danois comme la recrue idéale grâce à son expérience et sa personnalité sur le terrain. Très vite, le directeur football Medhi Benatia, qui s’était exprimé dans la presse transalpine, puis Pablo Longoria en conférence de presse ont publiquement fermé la porte. Un double avertissement insuffisant pour dissuader la Juventus Turin. Les Bianconeri pensaient faire craquer l’Olympique de Marseille à force d’insister. Mais les dirigeants turinois ont fini par comprendre le message.

Ce samedi, La Gazzetta dello Sport affirme que le pensionnaire de Serie A jette l’éponge. La Vieille Dame ne veut plus perdre son temps sur un dossier impossible. Refroidie, la Juventus Turin va maintenant se pencher sur la piste de l’Argentin Guido Rodriguez à West Ham. Une belle victoire pour l’Olympique de Marseille capable de résister aux assauts d’une grosse écurie européenne. Reste à savoir si les Italiens ont vraiment testé la direction olympienne avec une offre plus alléchante qu'un simple échange avec Manuel Locatelli.